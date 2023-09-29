Может ли начаться новая война между Азербайджаном и Арменией из-за Зангезурского коридора Почему премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается избавиться от присутствия России в республике и чем закончится история с Зангезурским коридором. 28 сентября, 22:40 Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) провожает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (справа) после его визита в Нахичеванскую Автономную Республику. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency / TUR Presidency / Murat Cetinmuhurdar

Почему Турция требует от Еревана открытия Зангезурского коридора

Глава Турции не исключил, что Зангезурский коридор пройдёт мимо Армении. Речь идёт о проекте транспортного коридора длиной почти 40 км из Азербайджана в район Нахичеванской Республики, которая отделена от Баку территорией Армении и является эксклавом. Изначально планировалось, что тоннель пройдёт через Армению. Однако Реджеп Эрдоган не исключил, что теперь он может пройти через Иран, так как азербайджанский эксклав имеет границу с Турцией.

— Железнодорожный коридор из Азербайджана в Нахичеванскую Автономную Республику в случае отказа Еревана может пройти по территории Ирана, а не Армении, — сказал турецкий президент.

Напомним, 6 сентября МИД Азербайджана заявил о наличии плана Б по созданию Зангезурского коридора без Армении. По словам азербайджанской стороны, этот проект мог бы составить дополнительные пять-восемь миллионов тонн грузов, что выгодно не только для Баку и Еревана, но и для других стран.

— Риторика Баку, а также применение силы Азербайджаном как против Республики Армения, так и против народа Нагорного Карабаха указывают на то, что следующей целью может быть создание экстерриториального коридора в Армении — коридора, который пройдёт через территорию Армении, но будет вне нашего контроля, что неприемлемо, — заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян в ходе выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ереван опасается, что действия Баку подорвут суверенитет и территориальную целостность Армении.

Люди вынужденно переезжают из Нагорного Карабаха в Армению. Фото © ТАСС / EPA / ROMAN ISMAYILOV

Ранее глава Азербайджана неоднократно упоминал о создании так называемого Зангезурского коридора, который должен связать основную территорию Азербайджана с эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой — через Сюникскую область на юге Армении вдоль границы с Ираном.

Например, в декабре 2022 года он заявил, что Баку в 2024 году завершит на своей территории строительство инфраструктуры, связанное с созданием Зангезурского коридора, выступая на трёхсторонней встрече глав государств Азербайджана, Туркменистана и Турции в Туркменбаши.

Что такое Зангезурский коридор

С 1995 года Зангезур является частью образованной Сюникской области Республики Армения. Историческая передача этого участка состоялась 30 ноября 1920 года, когда ЦК АКП(б) был принят указ о передаче Зангезура Советской Армении.

До этого Зангезур являлся древней азербайджанской территорией. Это привело к полному отделению Нахичевани от Азербайджана. Сейчас Нахичеванская Автономная Республика (НАР) является частью Азербайджана, но отделена территорией Армении. Поэтому этот Зангезурский коридор крайне важен Баку для прямой дороги к собственной территории.

Мнения экспертов

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают безопасный проезд в Лачинском коридоре. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Ряд армянских пабликов и СМИ заявляют о том, что действия руководства Армении направлены на разрыв военного и гуманитарного сотрудничества с Россией.

— У Армении мало шансов отказаться от участия российских миротворцев. Иначе придётся пересматривать весь формат урегулирования конфликтов. И он, по большому счёту, невыгоден победителю, то есть Азербайджану, потому что может вызвать проблемы с легитимностью всех предыдущих действий. К тому же сложно представить, а кем заменить российские силы. В любом случае ухудшение позиций Армении нельзя исключать. Пока все последние действия премьер-министра относятся к разряду политического популизма. Тем самым он пытается канализировать недовольство от проигрыша в конфликте и потери Арцаха, — комментирует ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов.

Как признают эксперты, ОДКБ сейчас важная площадка для поддержки силовых ведомств республик. Уже нет ожиданий, что организация превратится в военный блок. Этот альянс неравновесный. Центр гравитации на стороне России, а остальные решают какие-то свои задачи, что сейчас и происходит. Армения фактически шантажирует своим выходом из ОДКБ. Но со стороны видится, что Москве не нужны лишние рычаги давления, равно как и участие в организациях, которые провоцируют такие очаги.

То, какой сценарий отношениям Еревана и Баку предстоит реализовать на ближайшее время, мы увидим вскоре, полагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. По его словам, есть два варианта развития событий: либо оправдается прогноз армянских алармистов о том, что эскалация будет продолжена и Баку будет пытаться монополизировать коридор и откровенно попробует захватить территорию, либо между республиками наступит потепление.

Авторы Елена Стафеева