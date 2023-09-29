Блогерша Юлия Горни намерена пойти в суд из-за некачественного курса от Сеченовки

Известная блогерша Юлия Горни намерена пойти в суд из-за некачественного курса по нутрициологии, разработанного Сеченовским университетом совместно со "Средой обучения". В беседе с Лайфом она рассказала, что заплатила за него 170 тысяч рублей, однако никаких знаний так и не приобрела.

Блогер Юлия Горни намерена судиться с Сеченовским университетом. Видео © LIFE

Горни — экс-сотрудница МВД, которая оставила работу и стала имиджмейкером. Планы увенчались успехом, и теперь она имеет миллион подписчиков в запрещённой соцсети и занимается саморазвитием. Недавно она решила пройти семимесячный курс обучения по нутрициологии за 170 тысяч рублей, но ожиданий её он так и не оправдал.

Дело в том, что в группе было 300 человек и лишь один куратор, о чём блогерша даже и не догадывалась. Обучение осложняло и то, что на предоставленных слайдах невозможно было прочесть информацию даже на большом экране. К тому же материал, по словам обучаемых с медицинским образованием, был неактуален.

"Читаю от врачей обратную связь, которые пишут, что это не совпадает с текущей информацией. Эти данные устарели", — сообщила блогер.

По словам Горни, преподаватель подключался к лекции лишь по полчаса, а слушатели всё это время были вынуждены сидеть и ждать. Недовольство среди учащихся росло, и один из них отправил претензию генеральному директору, после чего его просто исключили из группы и не вернули деньги за курс.

Недовольных курсом вместе с Юлией оказалось более 20 человек. Они потребовали вернуть часть заплаченных за обучение денег, на что получили отказ. Теперь данный вопрос блогерша хочет решать в суде.

"Я считаю, что должно быть всё честно. Мне открыли один модуль, берите за него деньги, возвращайте обратно стоимость — и всё, мы расходимся, даже не вспоминая друг друга. Но они просто вынуждают меня и других участников идти и бороться за свои права. И мы победим!" — заключила Юлия Горни.