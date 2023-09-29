Мурманская и Амурская области стали лидерами по росту привлекательности для туристов 29 сентября, 14:12 Обложка © Shutterstock

Наибольший прирост туристов этим летом показали Мурманская и Амурская области. По сравнению с сезоном 2022 года приток туристов в эти регионы составил 39 и 17% соответственно. По России активнее всего путешествуют москвичи, петербуржцы и самарцы. Такой вывод сделали аналитики "МегаФона" на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Краснодарский край остался лидером по общему количеству принятых туристов. На втором месте — Москва, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В пятёрку самых популярных регионов также вошли Дагестан и Татарстан.

Лидером роста прошедшего летнего сезона стала Мурманская область, которую посетили на 39% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего в эти месяцы туристов интересовали озёра для рыбалки: Воче-Ламбина, Имандра, Чунозеро и другие, а также река Кола, где проходят сплавы для любителей экстрима.

Затем в рейтинге идёт Амурская область (+17%). Одной из главных точек притяжения в регионе стал космодром Восточный, где этим летом состоялось несколько пусков, что повысило популярность экскурсий на высокотехнологичный объект. Аналогичный рост демонстрирует и Дагестан (+17%). Здесь россиян особенно привлекают гора Тарки-Тау, Сулакский каньон и бархан Сарыкум.

Забайкальский край и Калининградская область прибавили по 16%. В Забайкалье летом туристы посещали систему Ивано-Арахлейских озёр, национальный парк "Алханай" и ленд-арт-парк "Тужи". А в Калининградской области — остров Иммануила Канта в центре столицы региона, посёлок-курорт Отрадное и город-курорт Зеленоградск.

Регионами с самыми активно путешествующими жителями по итогам лета стали Москва (снижение на 2% год к году), Санкт-Петербург (+2%) и Самара (+5%): их жители посещали другие части страны чаще всего. В топ-5 также вошли туристы из Югры (+5,5%) и Башкирии (+7%).

Активнее всего ездят по стране люди в возрасте 31–45 лет. На них приходится больше половины всех поездок (51%). Ещё порядка 38% любителей внутреннего туризма — это россияне из группы 45+. В путешествиях по России жители нашей страны тратят на 10% больше интернет-трафика, чем в домашнем регионе. При этом поиску ближайшей WiFi-точки абоненты всё чаще предпочитают докупку пакета с гигабайтами.

Авторы Валерия Мишина