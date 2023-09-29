Волонтёры и жители Ямала собрали на полуострове более 625 тонн мусора 29 сентября, 14:32 Обложка © ПАО "Газпром нефть"

С апреля по сентябрь на Ямале трудилось более 4,5 тысячи волонтёров: сотрудников нефтегазовой компании, представителей общественной экологической организации "Зелёная Арктика", местных жителей. Они собрали в разных районах Ямало-Ненецкого автономного округа более 625 тонн мусора на территории свыше 460 га, включая прибрежные зоны. Таковы итоги экологического проекта "Чистая среда" компании "Газпром нефть".

Волонтёры выезжали для уборки удалённых северных территорий, проводили субботники по ликвидации стихийных свалок и бытового мусора в населённых пунктах, образовательные мастер-классы для детей и взрослых. В проекте, который реализуется в рамках программы социальных инвестиций "Родные города", приняли участие девять предприятий компании.

Волонтёры "Зелёной Арктики" при поддержке компании провели три экспедиции по уборке исторически накопленного мусора в окрестностях села Мыс Каменный, мыса Марре-Сале и посёлка Полярный. Было собранно 2200 ржавых бочек, демонтировано 13 заброшенных зданий, очищено 20 га побережья Обской и Байдарацкой губ Карского моря.

Фото © ПАО "Газпром нефть"

— У Ямала большой опыт в экологических проектах по очистке арктических территорий. Вместе с волонтёрами и при поддержке наших друзей – компаний нефтегазового сектора мы вернули первозданный вид островам Белый и Вилькицкого, продолжаем генеральную уборку на отдалённых территориях. Радует, что с каждым годом количество экологических проектов и людей, вовлекаемых в них, становится всё больше. Инициативы Года экологии, который мы проводили в прошлом году, продолжаются и сегодня. Северянам близка тема экологии и чистоты родного края. Видим развитие экологической культуры и среди жителей городов, и небольших населённых пунктов. Такой масштабный вклад неравнодушных людей в наше общее дело приводит к масштабным переменам: чистым берегам, лесам и тундре, где для арктической природы начинается новая жизнь, — рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

— Удивительная и уникальная природа Арктики производит по-настоящему сильное впечатление. Но ещё сильнее восхищают люди, которые безвозмездно о ней заботятся. Именно с их маленьких шагов и начинаются большие перемены к лучшему. В этом году в рамках проекта "Чистая среда" нам удалось объединить очень много неравнодушных людей: сотрудников "Газпром нефти", волонтёров из числа местных жителей и экологических организаций. Общими усилиями мы реализовали более 140 экологических инициатив за летний сезон, — отметила директор программ социальных инвестиций "Родные города" Ярина Сугакова.

Авторы Валерия Мишина