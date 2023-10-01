День Сухопутных войск: Уважение и признание за труд и подвиги пехоты Сухопутные войска — самый древний вид войск в истории. Неудивительно, что представители этого вида войск имеют собственный праздник — День Сухопутных войск. Life.ru рассказывает, когда и как отмечают этот праздник, знакомит читателей с его историей и традициями. 30 сентября, 21:01 Пехота, танкисты, ракетчики и артиллеристы, военные химики, инженеры и даже боевые роботы. Сегодня, 1 октября, их праздник — День Сухопутных войск России. Фото © vk.com / Минобороны РФ / Phoenix Phoenicis

Когда отмечают День Сухопутных войск

День Сухопутных войск России отмечается ежегодно в один и тот же день — 1 октября. Несмотря на значимость даты, она не является дополнительным выходным днём, хотя в этом году приходится на воскресенье. Праздник утверждён президентом страны 31 мая 2006 года Указом № 549 "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации". В 2023 году торжественные мероприятия на государственном уровне проходят 18-й раз.

Почему День Сухопутных войск отмечается 1 октября

Дата праздника была выбрана не случайно: считается, что 1 октября (по старому стилю) 1550 года началась история Сухопутных войск России. Именно в тот день царь Иван Грозный издал приговор (указ) "Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей", который, по сути, заложил основы первого постоянного войска, имевшего признаки регулярной армии. Вскоре началось комплектование поместного войска, было установлено постоянное пребывание на службе в мирное и военное время, организовано централизованное управление армией и её снабжение.

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Видеоурок для суворовцев © YouTube / Студия Александра Голицына

История Сухопутных войск от Древней Руси до современной России

Конечно, пехота как род Сухопутных войск существовала на Руси и раньше. Первые упоминания о Сухопутных войсках на Руси относятся к IX–X векам, когда князья формировали дружины для защиты своих земель. В XI–XII веках появилась концепция "полкового строя" — организации военных подразделений по принципу полков (от слова "полк" — большая группа людей). В этот период Сухопутные войска использовались для защиты границ, участия в междоусобных войнах и территориальной экспансии.

Источник: https://yacht-sail.ru/chto-znachit/territorialnaya-ekspansiya-cto-eto-takoe новые территории.

В XIV–XV веках произошли значительные изменения в структуре и организации Сухопутных войск. Введение новых тактик, появление огнестрельного оружия привело к возникновению новых типов войск, таких как стрельцы и копейщики. В этот период Сухопутные войска активно участвовали в войнах против Золотой Орды и Литовского княжества.

В XVI–XVII веках Сухопутные войска России стали играть всё более значимую роль. Во время правления Ивана Грозного появилось первое постоянное войско, которое обладало рядом признаков регулярной армии. Оно тогда состояло из различных видов войск, таких как стрелецкие полки, казачьи отряды и кавалерия. В это время Сухопутные войска активно использовались в междоусобных войнах, осаде городов и защите границ России.

В XVIII веке Сухопутные войска России достигли своего расцвета. Под руководством Петра I была проведена военная реформа, которая привела к созданию регулярной и профессиональной армии по европейским стандартам. Царь-реформатор издал указ "О приёме в службу солдат из вольных людей", в результате в ноябре 1699 года в стране появился рекрутский принцип формирования войска. А уже после окончания Северной войны, которая длилась с 1700 по 1721 год, в Российской империи возникла регулярная армия.

В XIX веке Сухопутные войска России продолжали развиваться и модернизироваться. В этот период были проведены реформы, которые повысили боевую эффективность и боеспособность армии. В частности, 8 сентября (по старому стилю) 1802 года Александр I издал манифест "Об учреждении министерств", в результате в стране появилось Министерство военных сухопутных сил. Серьёзные изменения в структуре этого рода войск начались во второй половине XIX века, когда стала развиваться техническая составляющая вооружения. В этот период появились железнодорожные, воздухоплавательные и инженерные подразделения Сухопутных войск. Были созданы и новые спецвойска — Войска химической и биологической защиты. Сухопутные войска Российской империи активно участвовали в Кавказской войне, Русско-японской войне и Первой мировой войне.

Основу Красной армии, появившейся после Октябрьской революции 1917 года, также составляли Сухопутные войска. Они принимали участие в Гражданской войне, играли ключевую роль во время Великой Отечественной войны. Благодаря мобилизации и организации сил Сухопутные войска сыграли решающую роль в победе над нацистской Германией. После победы в войне Сухопутные войска официально стали отдельным видом Вооружённых сил СССР. Это произошло 23 марта 1946 года, когда начальник Генштаба Верховного совета Маршал Советского Союза Александр Василевский издал приказ о формировании Главкомата Сухопутных войск — официального органа управления. Первым главнокомандующим Сухопутными войсками был маршал Георгий Жуков.

В настоящее время Сухопутные войска России являются одной из основных составляющих Вооружённых сил Российской Федерации. Они выполняют широкий спектр задач, включая обеспечение безопасности границ, участие в международных операциях по поддержанию мира и борьбе с терроризмом, а также защиту интересов России на международной арене.

Видеопоздравление Министерства обороны России ко Дню Сухопутных войск. Видео © YouTube / Минобороны России

Состав Сухопутных войск России

В состав Сухопутных войск входят мотострелковые войска, танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска противовоздушной обороны, разведывательные соединения и воинские части, специальные войска.

Сухопутные войска Российской Федерации на 2020 год имели численность около 300 тысяч человек. Фото © vk.com / Минобороны РФ / Phoenix Phoenicis

Как День Сухопутных войск отмечают в России

День Сухопутных войск РФ — праздник довольно молодой, поэтому устойчивые традиции его ещё не сложились. В этот день министр обороны обязательно поздравляет всех сопричастных к празднику: военнослужащих и тех, кто проходил службу в Сухопутных войсках, ветеранов, их семьи. Как правило, в ознаменование такого праздничного события военнослужащим в торжественной обстановке вручаются грамоты, благодарности и награды, присваиваются внеочередные воинские звания, снимаются взыскания.

В столице в Центральный академический театр Российской армии приглашают ветеранов, военнослужащих, суворовцев и всех, для кого Сухопутные войска стали частью жизни. Представители президента, Правительства Российской Федерации, министр обороны или его заместитель, командующий Сухопутными войсками зачитывают поздравления. После торжественной части начинается праздничный концерт, куда приглашают звёзд российской эстрады.

1 октября в каждой воинской части Сухопутных войск принято проводить торжественные мероприятия: праздничное построение, митинги. В гарнизонных домах офицеров, клубах частей проходят концерты, на которых для военнослужащих и почётных гостей выступают армейские самодеятельные коллективы, местные артисты. На таких вечерах принято вспоминать историю части, её боевой путь, ветеранов.

Сетка вещания государственных телеканалов в этот день наполнена военно-патриотическими фильмами и передачами на соответствующую тему.

Авторы Андрей Соколов