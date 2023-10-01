Календарь фаз Луны в октябре 2023 года: Все благоприятные дни месяца

Многие считают, что человеку необходимо планировать все свои дела, ориентируясь на рекомендации лунного календаря. Специалисты говорят, что прислушивающиеся к советам астрологов люди более успешны и чаще достигают поставленных целей.



Лунный календарь, который составляют специалисты, даёт понимание того, какие дни являются благоприятными, а какие нет, в какой день стоит начинать новые дела, а в какой строго запрещено. Астрологи рекомендуют следить за Луной, звёздами и созвездиями, ну или просто скачать себе актуальный лунный календарь, чтобы всегда быть в курсе благоприятных и неблагоприятных дней. Это помогает запланировать важные переговоры, заключение сделок. Кроме того, с помощью лунного календаря можно выяснить, когда лучше всего стричь волосы, красить их или делать маникюр.



Календарь лунных фаз в октябре 2023 года. Инфографика © LIFE

Фазы Луны в октябре 2023 года

Из школьной программы мы помним, что фаза Луны — это периодическое изменение вида освещённой Солнцем части Луны на земном небе. Эти фазы постепенно и циклически меняются в течение периода синодического месяца (около 29,5306 средних солнечных суток), как и орбитальное положение Луны при движении вокруг Земли и при движении Земли вокруг Солнца.

В зависимости от положения естественного спутника Земли различается шесть его фаз:

новолуние

первая фаза

вторая фаза

полнолуние

третья фаза

четвёртая фаза.

Каждая фаза Луны по-разному оказывает влияние на нашу планету, в том числе и на самих нас.

Новолуние в октябре

Во второй осенний месяц новолуние выпадает на 14 октября, но в астрономическом плане фаза новолуния длится три дня: день перед новолунием, само новолуние и следующий день после него.

Период новолуния категорически не подходит для начала новых проектов либо активного продолжения уже имеющихся занятий. Не рекомендуется сегодня делать покупки, вкладывать деньги в проекты, заводить знакомства и посещать мероприятия. Лучшим вариантом будет провести время в одиночестве.



Благоприятные дела: хороший период для завершения серьёзных дел и подведения итогов по ним;

в текущий период благоприятно заниматься наведением порядка в доме, уборкой лишних вещей;

подходящее время для ухода за собой: косметологические и очищающие процедуры, умеренные физические упражнения придадут цветущий вид и поднимут настроение;

время идеально для осуществления плановых медицинских операций и воздействий.

Неблагоприятные дела: начало новых проектов, смена места работы, так как сил в организме слишком мало;

не рекомендуется на четвёртой фазе осуществлять покупки и вкладывать деньги;

общение в данный период лучше всего сократить до минимума как с деловым, так и с личным окружением;

в последние дни перед новолунием рекомендуется позаботиться о повышении иммунитета — есть вероятность заболеваний.

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Полнолуние в октябре

Полнолуние — один из самых сильных дней в лунном месяце. Отличается концентрацией энергии, которую можно направлять в любую сферу. Все начинания в 14-й лунный день приходят к своему удачному завершению. Рекомендуется браться за крупные проекты и устремляться к новым вершинам. Но этот день предъявляет свои особые требования — очень важно проводить его активно. Полнолуние в октябре 2023 года выпадает на 28-е число.

Благоприятные дела: повышенная активность растущей Луны положительно скажется на рабочих делах и проектах;

время подходит для реализации крупных планов и перемен;

на последние дни растущей Луны можно вкладывать и тратить деньги — инвестиции будут прибыльными, а покупки — удачными;

подходящий период для общения, завязывания знакомств и деловых связей;

мероприятия в кругу родных и близких пройдут с большим успехом и сулят укрепление родственных связей;

активность Луны положительно повлияет на любителей физических нагрузок и спорта.

Неблагоприятные дела: не рекомендуются в период второй фазы косметологические процедуры, которые вызывают повреждения кожи, — пилинги, чистки, депиляция;

неблагоприятны на растущую Луны оперативные вмешательства и стрессовые ситуации, которые могут спровоцировать снижение иммунитета и возникновение инфекционных заболеваний.

Благоприятные дни в октябре по лунному календарю

Октябрь в этом году просто невероятно богат на благоприятные дни, а не совсем удачных и совсем уж плохих дней будет очень мало, так что у нас будет полно времени, чтобы сделать как можно больше дел и добиться всех поставленных целей.



Самые благоприятные дни в октябре 2023 года: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 18, 19, 24, 27, 28, 29, 31.

В целом это хорошие даты: 10, 15, 20, 21, 25, 26, 30.

Неблагоприятные дни октября

Но и о неблагоприятных днях необходимо помнить, чтобы не попасть впросак, даже если их совсем мало. Потому вот вам список "плохих" дней октября.



Нейтральные дни в октябре: 6, 11, 12, 16. Самые неблагоприятные дни: 14 октября. Не самые удачные числа октября: 7, 13, 17, 22, 23.

Лунный календарь стрижек и окрашивания

Не все могут в это поверить, но Луна не только оказывает влияние на воду на нашей планете, вызывая приливы и отливы, но и на другие сферы нашей жизни, в том числе на рост наших волос. Именно поэтому лунный календарь часто используется в парикмахерских, чтобы знать, какой день благоприятен для стрижки и окрашивания волос.

Календарь стрижек на октябрь 2023 года ни в коем случае не рекомендует посещать салон на убывающую Луну. Фото © Adam Winger/ Unsplash

Фазы роста и убывания Луны играют важную роль в этом процессе. Во время фазы роста окрашенные волосы лучше себя чувствуют, а подстриженные в этот период — отрастают быстрее. С другой стороны, во время фазы убывания окрашивание волос может быть неудачным, а стрижка может замедлить рост волос. Благоприятными днями для стрижки и окрашивания волос в октябре 2023 года являются: 3, 5, 10, 11, 12, 18 и 19 число.

В какие дни в октябре делать маникюр