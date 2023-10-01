Календарь фаз Луны в октябре 2023 года: Все благоприятные дни месяца
Лунный календарь на октябрь 2023 года поможет правильно спланировать важные дела и события этого месяца — от деловых переговоров до записи на стрижку. Именно Луна определяет благоприятные и неблагоприятные дни в календаре. Подробнее читайте на Life.ru.
Календарь лунных дней поможет вам при планировании любых дел на октябрь 2023 года. Фото © Matt Nelson / Unsplash
Многие считают, что человеку необходимо планировать все свои дела, ориентируясь на рекомендации лунного календаря. Специалисты говорят, что прислушивающиеся к советам астрологов люди более успешны и чаще достигают поставленных целей.
Лунный календарь, который составляют специалисты, даёт понимание того, какие дни являются благоприятными, а какие нет, в какой день стоит начинать новые дела, а в какой строго запрещено. Астрологи рекомендуют следить за Луной, звёздами и созвездиями, ну или просто скачать себе актуальный лунный календарь, чтобы всегда быть в курсе благоприятных и неблагоприятных дней. Это помогает запланировать важные переговоры, заключение сделок. Кроме того, с помощью лунного календаря можно выяснить, когда лучше всего стричь волосы, красить их или делать маникюр.
Календарь лунных фаз в октябре 2023 года. Инфографика © LIFE
Фазы Луны в октябре 2023 года
Из школьной программы мы помним, что фаза Луны — это периодическое изменение вида освещённой Солнцем части Луны на земном небе. Эти фазы постепенно и циклически меняются в течение периода синодического месяца (около 29,5306 средних солнечных суток), как и орбитальное положение Луны при движении вокруг Земли и при движении Земли вокруг Солнца.
В зависимости от положения естественного спутника Земли различается шесть его фаз:
- новолуние
- первая фаза
- вторая фаза
- полнолуние
- третья фаза
- четвёртая фаза.
Каждая фаза Луны по-разному оказывает влияние на нашу планету, в том числе и на самих нас.
Новолуние в октябре
Во второй осенний месяц новолуние выпадает на 14 октября, но в астрономическом плане фаза новолуния длится три дня: день перед новолунием, само новолуние и следующий день после него.
Период новолуния категорически не подходит для начала новых проектов либо активного продолжения уже имеющихся занятий. Не рекомендуется сегодня делать покупки, вкладывать деньги в проекты, заводить знакомства и посещать мероприятия. Лучшим вариантом будет провести время в одиночестве.
Благоприятные дела:
- хороший период для завершения серьёзных дел и подведения итогов по ним;
- в текущий период благоприятно заниматься наведением порядка в доме, уборкой лишних вещей;
- подходящее время для ухода за собой: косметологические и очищающие процедуры, умеренные физические упражнения придадут цветущий вид и поднимут настроение;
- время идеально для осуществления плановых медицинских операций и воздействий.
Неблагоприятные дела:
- начало новых проектов, смена места работы, так как сил в организме слишком мало;
- не рекомендуется на четвёртой фазе осуществлять покупки и вкладывать деньги;
- общение в данный период лучше всего сократить до минимума как с деловым, так и с личным окружением;
- в последние дни перед новолунием рекомендуется позаботиться о повышении иммунитета — есть вероятность заболеваний.
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Полнолуние в октябре
Полнолуние — один из самых сильных дней в лунном месяце. Отличается концентрацией энергии, которую можно направлять в любую сферу. Все начинания в 14-й лунный день приходят к своему удачному завершению. Рекомендуется браться за крупные проекты и устремляться к новым вершинам. Но этот день предъявляет свои особые требования — очень важно проводить его активно.
Полнолуние в октябре 2023 года выпадает на 28-е число.
Благоприятные дела:
- повышенная активность растущей Луны положительно скажется на рабочих делах и проектах;
- время подходит для реализации крупных планов и перемен;
- на последние дни растущей Луны можно вкладывать и тратить деньги — инвестиции будут прибыльными, а покупки — удачными;
- подходящий период для общения, завязывания знакомств и деловых связей;
- мероприятия в кругу родных и близких пройдут с большим успехом и сулят укрепление родственных связей;
- активность Луны положительно повлияет на любителей физических нагрузок и спорта.
Неблагоприятные дела:
- не рекомендуются в период второй фазы косметологические процедуры, которые вызывают повреждения кожи, — пилинги, чистки, депиляция;
- неблагоприятны на растущую Луны оперативные вмешательства и стрессовые ситуации, которые могут спровоцировать снижение иммунитета и возникновение инфекционных заболеваний.
Благоприятные дни в октябре по лунному календарю
Октябрь в этом году просто невероятно богат на благоприятные дни, а не совсем удачных и совсем уж плохих дней будет очень мало, так что у нас будет полно времени, чтобы сделать как можно больше дел и добиться всех поставленных целей.
Самые благоприятные дни в октябре 2023 года: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 18, 19, 24, 27, 28, 29, 31.
В целом это хорошие даты: 10, 15, 20, 21, 25, 26, 30.
Неблагоприятные дни октября
Но и о неблагоприятных днях необходимо помнить, чтобы не попасть впросак, даже если их совсем мало. Потому вот вам список "плохих" дней октября.
Нейтральные дни в октябре: 6, 11, 12, 16.
Самые неблагоприятные дни: 14 октября.
Не самые удачные числа октября: 7, 13, 17, 22, 23.
Лунный календарь стрижек и окрашивания
Не все могут в это поверить, но Луна не только оказывает влияние на воду на нашей планете, вызывая приливы и отливы, но и на другие сферы нашей жизни, в том числе на рост наших волос. Именно поэтому лунный календарь часто используется в парикмахерских, чтобы знать, какой день благоприятен для стрижки и окрашивания волос.
Календарь стрижек на октябрь 2023 года ни в коем случае не рекомендует посещать салон на убывающую Луну. Фото © Adam Winger/ Unsplash
Фазы роста и убывания Луны играют важную роль в этом процессе. Во время фазы роста окрашенные волосы лучше себя чувствуют, а подстриженные в этот период — отрастают быстрее. С другой стороны, во время фазы убывания окрашивание волос может быть неудачным, а стрижка может замедлить рост волос.
Благоприятными днями для стрижки и окрашивания волос в октябре 2023 года являются: 3, 5, 10, 11, 12, 18 и 19 число.
В какие дни в октябре делать маникюр
Но не только в парикмахерских используют лунный календарь. В маникюрных салонах к этому источнику информации тоже иногда обращаются.
В любом случае помните, что лунный календарь — это не точная наука и эффективность информации им транслируемой может меняться от человека к человеку. Одни могут вообще не замечать разницы в результате, другие же видят влияние во всём. В любом случае важно слушать своё тело и делать только то, что вам комфортно.
Так когда же в октябре лучше всего делать маникюр?
Самыми подходящими днями для посещения маникюрного салона станут 18, 19, 20, 21, 22, 23 октября. Для маникюра в домашних условиях и простых процедур подойдут 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 27 октября.
Не рекомендуется делать маникюр 14 октября. Лучше не планируйте визиты в маникюрный салон на эту дату.
Также не рекомендуется выполнять обработку ногтей 3, 4, 5, 6, 7, 28, 31 октября. Эти дни не прям уж плохие, но лучше всё же не рисковать красотой и здоровьем своих ногтей — и записаться в салон на другую дату.