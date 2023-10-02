"Изнанка. Женщины" стала лучшим женским коммьюнити России по версии журнала PRO
Главред Лайфа Татьяна Денесюк на премии "Лидеры России". Обложка © LIFE
Проект "Изнанка. Женщины" выиграл в номинации "Лучшее женское коммьюнити России" федеральной бизнес-премии "Лидеры России", которую проводил глянцевый журнал PRO. Награду получила автор проекта и главный редактор Лайфа Татьяна Денесюк на церемонии в Сочи.
Награждение главреда Лайфа и автора проекта "Изнанка. Женщины" Татьяны Денесюк в номинации "Лучшее женское коммьюнити России" на премии "Лидеры России" глянцевого журнала PRO. Видео © LIFE
Вручение бизнес-премии проходило в сочинском отеле-замке "Богатырь", на мероприятие приехали лидеры со всей России. Награды в разных номинациях получили 90 человек.
"Изнанка. Женщины" — авторская программа Татьяны Денесюк, социально ориентированный проект, который родился в редакции Лайфа. Он посвящён новому времени и новой этике в обществе, где у женщин появился голос, им есть что сказать и за что привлечь к ответу. Темы, которые поднимаются в проекте: харассмент, домашнее насилие, карьера в патриархальном обществе, проблемы материнства, травля в школе и соцсетях, психологические проблемы, взаимоотношения с мужчинами и др. Наши героини не боятся рассказать о том, что преодолели, и объясняют, почему об этом важно говорить всем.
К слову, премия "Лидеры России" журнала PRO имеет статус благотворительной. Это значит, что все средства, вырученные с мероприятия, пойдут на помощь детям.