"Волонтёры-медики" отправятся в глубинку в рамках акции #ДоброВСело

"Волонтёры-медики" отправятся в российскую глубинку в рамках проекта #ДоброВСело. В самых отдалённых деревнях и сёлах медицинский персонал проведёт диагностические и просветительские мероприятия, расскажет жителям, как правильно выявлять заболевания, какие есть факторы риска их возникновения. Кроме того, в программе благоустройство территорий местных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Программа реализуется с 2018 года. За это время живущие в посёлках россияне смогли получить консультации лучших врачей, пройти обследование на современном мобильном оборудовании. Волонтёры-медики предоставили им рекомендации по сохранению здоровья, рассказали о важности диспансеризации, здоровом образе жизни и профилактике заболеваний, обучили навыкам оказания первой помощи. В ФАП проведена уборка, произведён мелкий ремонт и благоустроена территория. Лишь за 2022 год волонтёры-медики совершили 718 выездов и помогли более чем 37 тысячам жителей отдалённых населённых пунктов.