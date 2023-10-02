"Волонтёры-медики" отправятся в глубинку в рамках акции #ДоброВСело
"Волонтёры-медики" отправятся в российскую глубинку в рамках проекта #ДоброВСело. В самых отдалённых деревнях и сёлах медицинский персонал проведёт диагностические и просветительские мероприятия, расскажет жителям, как правильно выявлять заболевания, какие есть факторы риска их возникновения. Кроме того, в программе благоустройство территорий местных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).
Программа реализуется с 2018 года. За это время живущие в посёлках россияне смогли получить консультации лучших врачей, пройти обследование на современном мобильном оборудовании. Волонтёры-медики предоставили им рекомендации по сохранению здоровья, рассказали о важности диспансеризации, здоровом образе жизни и профилактике заболеваний, обучили навыкам оказания первой помощи. В ФАП проведена уборка, произведён мелкий ремонт и благоустроена территория. Лишь за 2022 год волонтёры-медики совершили 718 выездов и помогли более чем 37 тысячам жителей отдалённых населённых пунктов.
Движение "Волонтеры-медики" основано в 2013 году активистами проекта "Волонтёры Склифа", в 2016 году получило официальный статус всероссийской общественной организации. Сегодня — это одно из крупнейших добровольческих движений в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Минздрава в России на сегодняшний день открыто 85 региональных и более 300 местных отделений организации, два штаба в ЛНР и ДНР, объединяющих более 118 тысяч человек в одну команду. Ежегодно помощь и поддержку волонтёров-медиков получают около 4 миллионов россиян.