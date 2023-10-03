Пенсионерам выплатят компенсации: За что сделают доплаты этой осенью Сейчас пенсионеры начали возвращаться с дач и задумываются, как можно получить компенсации за оплату услуг ЖКХ летом. При этом не все знают о том, что могут вернуть часть денег на проезд и лечение. Какие компенсации положены работающим и неработающим пенсионерам? 2 октября, 22:41 Осенью пенсионеры могут получить дополнительные компенсации. Обложка © Shutterstock

Кому выплатят компенсацию за услуги ЖКХ

Если пенсионер отсутствовал дома более пяти полных календарных дней подряд, то он может по отдельным видам коммунальных услуг получить перерасчёт платы за ЖКУ. Порядок перерасчёта регулируется главой VIII Правил предоставления коммунальных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354. Об этом сообщил ведущий юрист "Европейской юридической службы" Валентин Лупу.

Такой перерасчёт возможен, если квартира не оборудована индивидуальным прибором учёта, так как нет технической возможности его установить. Перерасчёт можно получить также на коммунальную услугу по вывозу ТКО (твёрдых коммунальных отходов). Для этого необходимо подать заявление о перерасчёте с документом, подтверждающим период временного отсутствия.

Пенсионеры могут получить компенсации за услуги ЖКХ. Фото © Shutterstock

— Федеральным законодательством пенсионеры не выделяются в отдельную категорию лиц, имеющих право на компенсацию расходов на ЖКУ. Льготы предоставляются при наличии иных оснований. К примеру, пенсионеру может предоставляться компенсация за ЖКУ, если он является членом семьи погибшего при определённых обстоятельствах или по определённым основаниям военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел или некоторых других органов власти, инвалидом войны, участником ВОВ, ветераном боевых действий, награждён знаком "Жителю блокадного Ленинграда", или знаком "Житель осаждённого Севастополя", или знаком "Житель осаждённого Сталинграда", инвалидом любой группы, — объяснил Валентин Лупу.

Для неработающих пенсионеров – собственников жилых помещений в МКД могут быть отдельные льготы. Они предоставляются в соответствии со ст. 169 ЖК РФ в порядке, установленном региональным законодательством. Пенсионерам может устанавливаться компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт по достижении 70-летнего возраста.

— Кроме того, пенсионеру в соответствии со ст. 159 ЖК РФ предоставляется субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если его расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю указанных расходов в общем доходе семьи, — добавил Валентин Лупу.

Кому положена компенсация за проезд

Отдельные категории пенсионеров могут получить компенсацию расходов за проезд к месту отдыха и обратно. Её предоставляют в соответствии со ст. 34 Закона РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". Так, неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости или по инвалидности и проживающим на Севере, раз в два года предоставляется компенсация расходов на оплату стоимости проезда по территории РФ к месту отдыха и обратно.

— Также, согласно ст. 35 указанного закона, в случае переезда из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей к новому месту жительства на территории РФ, за пределы указанных местностей неработающим пенсионерам однократно компенсируются расходы на оплату стоимости проезда к новому месту жительства и стоимости провоза багажа в определённых размерах, — добавил Валентин Лупу.

Как пенсионеры могут компенсировать расходы на лекарства и лечение

Федеральным законодательством по общему правилу не предусмотрено получение компенсаций за оказанные медицинские услуги и приобретённые лекарства. При этом работающие пенсионеры могут воспользоваться социальным вычетом на лечение. Это распространяется на медицинские услуги, назначенные врачом лекарства, страховые взносы по договору ДМС.

— Работающие члены семьи (супруг, сын, дочь) также могут оформить социальный вычет, если понесли расходы на лечение неработающего пенсионера — родителя или супруга. Компенсация расходов за приобретённые лекарства может устанавливаться на уровне региона. К примеру, в Москве есть возможность получить компенсацию за покупку лекарственных препаратов взамен получения бесплатно или с 50-процентной скидкой лекарственных препаратов, назначаемых по жизненным показаниям и при индивидуальной непереносимости или назначаемых по категории заболевания "диабет", — рассказал Валентин Лупу.

Налоговый вычет позволяет вернуть часть средств в размере уплаченного НДФЛ за прошлый год. Но при этом сумма, из которой рассчитывается вычет, не должна превышать 120 тыс. рублей (независимо от того, каковы были реальные затраты). То есть вернуть можно не более 15 600 рублей в год. Об этом рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Он отметил, что налоговый вычет можно получить, если человек оплачивал своё лечение, лечение супруги/супруга, детей до 18 лет (или детей до 24 лет, если они являются студентами очных учебных заведений) или родителей. Вычет за лечение внуков оформить нельзя.

— Вернуть деньги можно за посещение частных клиник, сдачу анализов в платных лабораториях, добровольное медицинское страхование или покупку лекарств. Вычет на лечение является социальным налоговым вычетом и не суммируется с другими, например с вычетом на добровольное пенсионное страхование. То есть, если сумма затрат в год превышает 120 тыс. рублей, вы можете вернуть НДФЛ только за что-то одно — либо за лечение, либо за добровольное пенсионное страхование и т.д., — пояснил Петр Гусятников.

Пенсионеры могут получить компенсацию за лекарства. Фото © Shutterstock

Но существует перечень медицинских услуг, на которые не распространяется ограничение по сумме 120 тыс. рублей. Они перечислены в Постановлении Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. № 458. Сюда относятся ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь), ЭКО, паллиативная медицинская помощь и некоторые виды ортопедического стоматологического лечения. Здесь можно получить налоговый вычет со всей суммы произведённых расходов, даже если она составила миллионы рублей.

— Но надо помнить о том, что вычет составит не более той суммы, которую вы сами заплатили в бюджет. Допустим, если за лечение вы заплатили 500 тыс. рублей, а ваша зарплата до вычета НДФЛ составляет 20 тыс. рублей, вы сможете вернуть чуть более 30 тыс. рублей. Налоговый вычет на лечение не переносится на следующие годы, как это действует с имущественным вычетом. То есть вернуть НДФЛ вы сможете только за тот год, когда были понесены расходы. Если сумма вычета превысит ваш НДФЛ за этот период, то остаток не удастся получить в следующем году, — пояснил Петр Гусятников.

Чтобы получить социальный налоговый вычет по расходам на лечение, у медицинского учреждения обязательно должна быть лицензия, иначе в выплате откажут.

Также стоит помнить о том, что пенсионеры, которые являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями, не могут получить вычет на лечение.

Какие дополнительные компенсации могут получить пенсионеры

Региональными нормативными актами могут быть установлены дополнительные компенсационные выплаты для пенсионеров. Например, в соответствии с Законом города Москвы от 03.11.2004 г. № 70 отдельным категориям пенсионеров, в частности труженикам тыла, ветеранам труда, одиноким пенсионерам или семьям, состоящим только из пенсионеров, проживающих в Москве и являющихся абонентами сетей связи общего пользования, выплачивается ежемесячная компенсация за оплату услуг местной телефонной связи в размере 264 рублей.

— Пенсионерам Московской области, которые достигли 65 лет, при условии, что они не работают и проживают одиноко, предоставляется ежемесячная денежная компенсация в размере 1000 рублей. Если такой пенсионер проживает в Московской области не менее десяти лет, размер компенсации может быть увеличен до 18 000 рублей с учётом пенсии и региональной социальной доплаты к ней, — подытожил Валентин Лупу.

Авторы Нина Важдаева