Бизнесмену Бойко-Великому дали шесть с половиной лет тюрьмы за растрату 89 млн рублей

Черемушкинский суд Москвы вынес приговор основателю группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в неё агрохолдинга "Русское молоко" Василию Бойко-Великому. Он проведёт шесть с половиной лет в колонии по обвинению в растрате порядка 89 млн рублей.

"Признать Бойко-Великого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата организованной группой), и назначить ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — огласила судья.