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3 октября, 08:52

Бизнесмену Бойко-Великому дали шесть с половиной лет тюрьмы за растрату 89 млн рублей

<p>Василий Бойко-Великий. Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1366112/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственный комитет Российской Федерации</a></p>

Василий Бойко-Великий. Фото © Следственный комитет Российской Федерации

Черемушкинский суд Москвы вынес приговор основателю группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в неё агрохолдинга "Русское молоко" Василию Бойко-Великому. Он проведёт шесть с половиной лет в колонии по обвинению в растрате порядка 89 млн рублей.

"Признать Бойко-Великого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата организованной группой), и назначить ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", огласила судья.

СМИ: СКР ужесточил обвинение бизнесмену Бойко-Великому

СМИ: СКР ужесточил обвинение бизнесмену Бойко-Великому

Напомним, Бойко-Великий был арестован 20 июня 2019 года. В 2020 году СКР обвинил его в растрате миллионов при оформлении невозвратных кредитов. По версии следствия, вместе с подельниками Бойко-Великий составлял фальшивые документы о полученных кредитах и обворовывал клиентов.

Александра Вишнякова
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