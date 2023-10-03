Бизнесмену Бойко-Великому дали шесть с половиной лет тюрьмы за растрату 89 млн рублей
Василий Бойко-Великий. Фото © Следственный комитет Российской Федерации
Черемушкинский суд Москвы вынес приговор основателю группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в неё агрохолдинга "Русское молоко" Василию Бойко-Великому. Он проведёт шесть с половиной лет в колонии по обвинению в растрате порядка 89 млн рублей.
"Признать Бойко-Великого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата организованной группой), и назначить ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — огласила судья.
Напомним, Бойко-Великий был арестован 20 июня 2019 года. В 2020 году СКР обвинил его в растрате миллионов при оформлении невозвратных кредитов. По версии следствия, вместе с подельниками Бойко-Великий составлял фальшивые документы о полученных кредитах и обворовывал клиентов.