Безопасное будущее: Празднование Дня гражданской обороны МЧС России 4 октября свой профессиональный праздник отмечают люди, которые в любое время года и при любой погоде готовы отправиться в любую точку земли, чтобы вытаскивать гражданское население из беды, будь это война, природная катастрофа или эпидемия страшной болезни. 3 октября, 21:01 День гражданской обороны — это праздник смелых, сильных духом и беззаветно преданных своему делу людей. Фото © Зеленоград24 / Алина Паскеева

История гражданской обороны в России

Для защиты от различных аварий и ликвидации их последствий в России была создана специальная служба МЧС. Специалистам, целью которых является поддержание безопасности, восстановление инфраструктуры после катастроф, бедствий и войн, посвящён День войск гражданской обороны МЧС России. Он отмечается ежегодно 4 октября.

Считается, что гражданская оборона появилась ещё в революционном Петрограде в 1918 году. Во всяком случае, именно в это время был создан свод правил, в котором прописали, как нужно оберегать население в военное время. Однако ответ на вопрос, почему День гражданской обороны в России отмечают именно 4 октября, следует искать в более ранних исторических событиях.

4 октября 1932 года постановлением Совета народных комиссаров (так тогда называлось правительство) была организована общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено положение о ней. В нём уже не просто содержались инструкции, как защищать людей, но и предписывалось создать систему ПВО вокруг крупных городов. Именно с этого времени и началось официальное создание системы гражданской обороны страны, которая прошла несколько этапов своего развития.

МПВО сыграла огромную роль в ходе Великой Отечественной войны, позволив значительно сократить потери среди мирного населения и предотвратив разрушения многих объектов народного хозяйства. В подразделения МПВО привлекли почти всё трудоспособное население. Личный состав медико-санитарных, аварийно-восстановительных и противопожарных служб постоянно рисковал своей жизнью, защищая людей от налётов вражеской авиации и артиллерийских обстрелов. Спасатели вели борьбу с зажигательными бомбами, помогали раненым и оказавшимся под завалами разрушенных зданий.

После Великой Отечественной войны систему МПВО развивали и дорабатывали. Появление ядерного оружия и других современных средств массового поражения потребовало создать принципиально новую систему оборонных мероприятий по защите населения и объектов экономики от поражающих факторов вновь изобретённого оружия.

В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую оборону (ГО) СССР. В это время были не только разработаны теоретические основы защиты населения, но и на территории всей страны внедрён целый комплекс организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и других специальных мероприятий.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС на ГО возложили задачу борьбы с техногенными катастрофами. Организационно это оформили уже в новой России: в ноябре 1991 года, после создания Государственного комитета Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС России), в его состав вошли войска гражданской обороны. Сейчас за ГО отвечает Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС). В его рамках в стране и отмечают День гражданской обороны.

Фильм МЧС России о гражданской обороне, её целях, задачах и силах ГО. Видео © YouTube / Алексей Русских

Роль МЧС России в системе гражданской обороны

МЧС России играет важную роль в системе гражданской обороны страны. Оно является главным исполнительным органом, ответственным за предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также за организацию и координацию деятельности по гражданской обороне.

Основная задача МЧС России заключается в обеспечении безопасности населения и территории страны в случае возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера. Эти ситуации могут быть связаны с природными катастрофами (наводнения, землетрясения, пожары), техногенными авариями (авиационные катастрофы, аварии на опасных объектах), эпидемиями и пандемиями, террористическими актами и другими угрозами безопасности.

МЧС России осуществляет широкий спектр деятельности в рамках системы гражданской обороны. В первую очередь оно занимается предупреждением и прогнозированием чрезвычайных ситуаций. Для этого ведётся постоянный мониторинг состояния окружающей среды, проводятся научные исследования, разрабатываются методы прогнозирования и моделирования возможных катастрофических событий.

Кроме того, МЧС России осуществляет оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации. Оно организует спасательные и аварийно-восстановительные работы, эвакуацию населения из опасных зон, ликвидацию последствий аварий и катастроф. В случае необходимости МЧС России может привлекать военные силы для выполнения специальных задач по гражданской обороне.

Одной из важных функций МЧС России является информационное обеспечение населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Оно осуществляет работу по предоставлению актуальной информации о происходящих событиях, правилах поведения в экстремальных условиях, мерах защиты и помощи. Для этого используются различные каналы связи, включая телевидение, радио, интернет и социальные сети.

МЧС России также активно занимается профилактической работой и обучением населения по вопросам гражданской обороны. Оно проводит тренировки, учения и семинары, где люди получают необходимые навыки и знания для действий в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, МЧС России осуществляет контроль за состоянием систем гражданской обороны на предприятиях и в организациях, а также разрабатывает нормативные документы и рекомендации по обеспечению безопасности.

В целом МЧС России играет ключевую роль в системе ГО страны. Оно является главным исполнительным органом, отвечающим за предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также за организацию и координацию деятельности по гражданской обороне. Благодаря своей многогранной деятельности МЧС России способствует обеспечению безопасности населения и территории страны в условиях возможных угроз.

Российские спасатели участвовали примерно в 150 000 опасных для людей ситуаций у себя дома и в 48 странах земли. Фото © Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Традиции празднования Дня гражданской обороны в России

В День гражданской обороны во многих подразделениях проходят праздничные мероприятия: торжественные посвящения в кадеты МЧС России, награждение лучших сотрудников, праздничные концерты. Однако это не только профессиональный праздник, на котором чествуют сотрудников-профессионалов. Эта дата — хороший предлог напомнить людям о безопасности, провести профилактические мероприятия. С этой целью организуют тематические экскурсии для школьников и студентов по объектам ГО, сотрудники МЧС выступают перед коллективами для напоминания правил безопасности, в СМИ появляются сюжеты про состояние гражданской обороны, устраиваются выставки специализированной пожарно-спасательной техники. В один день не уложиться, поэтому МЧС обычно проводит сразу месячник гражданской обороны, который стартует ежегодно 4 октября.

Авторы Андрей Соколов