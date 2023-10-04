Первые в космосе: День Космических войск России В начале октября отмечается праздник самого молодого рода войск в нашей стране — День Космических войск России. О том, что это за войска и какие задачи они выполняют, об истории и традициях профессионального праздника читайте на Lifе.ru. 3 октября, 21:01 4 октября отмечается День Космических войск, самого молодого подразделения Российской армии. Фото © Министерство обороны РФ

Когда отмечается День Космических войск

День Космических войск России отмечается ежегодно 4 октября. Дата фиксированная, в 2023 году она приходится на среду. Дата торжества установлена Указом президента Российской Федерации № 549 от 31 мая 2006 года. Она приурочена ко дню запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего летопись космонавтики, в том числе и военной. 4 октября 1957 года военными специалистами с космодрома Байконур был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, успешно выполнивший заданную программу.

В начале космической эры появились первые части космического назначения. Они принимали участие в строительстве космодромов Байконур и Плесецк, помогали учёным запускать первые спутники, готовили старт корабля первого советского космонавта Юрия Гагарина "Восток". Армия не только занималась космическими программами, но и подготавливала инфраструктуру для развёртывания баллистических ракет.

Однако в самостоятельный род войск Космические войска оформились только в 2001 году. А через десять лет стали частью Войск воздушно-космической обороны. Позже Космические войска вновь выделили в отдельный род, и сейчас они входят в состав Воздушно-космических сил.

Репортаж "Один день в военной части воздушно-космической обороны". Видео © YouTube / Катунь 24 — новости Барнаула

Состав ВКС России

В состав Космических войск входят Главный испытательный космический центр им. Г.С. Титова, Главный центр предупреждения о ракетном нападении, Главный центр разведки космической обстановки, бригады противовоздушной обороны, соединение противоракетной обороны, государственный испытательный космодром Плесецк, отдельная научная исследовательская станция (полигон Кура), арсенал, где хранится и проходит техническое обслуживание космическая техника.

Около 90 процентов российских космических аппаратов находится под управлением Космических войск ВКС. Фото © Министерство обороны РФ

Роль Космических войск в обеспечении безопасности

Одной из основных задач Космических войск России является обеспечение безопасности и защиты космического пространства страны. Это включает в себя мониторинг и контроль за объектами космического назначения, предотвращение возможных угроз и атак на российские космические системы, а также защиту от потенциальных космических угроз со стороны других государств.

Космические войска России играют важную роль в поддержке военных операций на земле, воздухе и море. Вместе с учёными специалисты Космических войск занимаются разработкой и испытанием новых технологий в области космической деятельности.

Как отмечают День Космических войск в России

Космические войска — одна из главнейших частей системы обороны России. А вот профессиональный праздник этого рода войск отмечают довольно сдержанно. В первую очередь это связано с секретностью, поэтому больших открытых торжеств в День Космических войск в России не устраивают.

Однако можно заглянуть, например, в Военно-космическую академию им. Можайского и узнать, как будущие офицеры Космических войск проводят профессиональный праздник. 4 октября утром здесь проходит торжественное построение, перед курсантами выступает руководство училища. После митинга личный состав отправляется на молебен в Смольный собор. Вечером проходит встреча с ветеранами, а в клубе при академии выступает местный оркестр.

Так сдержанно и по-военному отмечает свой профессиональный праздник кадровый состав Космических войск.

Авторы Андрей Соколов