Начинают подключать отопление: Как снизить плату за услуги ЖКХ и вычислить переплату в квитанции На этой неделе начинают подключать отопление, но во многих регионах еще жарко. Что делать жильцам, если батареи горячие, а в квартире жара? И наоборот, как быть, если в квартире холодно, а отопления нет? Юристы рассказали как вернуть лишние деньги за отопление. 3 октября, 22:41 Переплату за отопление можно вернуть. Обложка © Shutterstock

Во многих регионах России осень выдалась очень жаркой. В сентябре стояла просто летняя погода. Октябрь тоже не холодный. Начало подключения отопления в период, когда ещё достаточно теплая погода вызывает беспокойство среди жильцов. Особенно в регионах, где температуры остаются высокими. Об этом рассказал гендиректор компании "Инвестремонт" Юрий Буравский.

- Сначала важно помнить, что оплата за услуги ЖКХ включает в себя и отопление. И, возможно, даже в этот период жары, несмотря на отключенное отопление. Жильцы имеют право контролировать температуру в своей квартире, и если она слишком высока из-за подключенного отопления, можно попробовать закрыть радиаторы или обратиться в управляющую компанию. Что касается оплаты, стоит узнать, какой механизм расчета используется в вашем регионе. Он может зависеть от общей площади квартиры, количества проживающих, или даже от потребленных ресурсов, - пояснил Юрий Буравский.

Жильцы, живущие в регионах, где теплое время года длится долго, могут попробовать обратиться в управляющую компанию и запросить пересмотр условий оплаты за отопление в это время. В случае, если уже начали топить, а в квартире действительно жарко, стоит обратить внимание на законодательство о температурном режиме в домах и требованиях к отопительным системам.

Если температура в комнате выше максимальной нормы, то можно сделать перерасчет. Фото © ТАСС / Светлана Денисова

- Важно внимательно следить за показаниями счетчиков и знать свои права как потребитель, чтобы избежать необоснованных переплат. Наконец, если в вашем доме не начали подключать отопление, но по погоде уже стоит включить отопительные системы, обратитесь к управляющей компании и узнайте, когда это будет сделано. Все жильцы имеют право на комфортные условия проживания и разумное снижение расходов на ЖКХ, и знание своих прав и обязанностей в этом вопросе может помочь им достичь этой цели, - добавил Юрий Буравский.

Плата за отопление – одна из самых дорогих коммунальных услуг. Не многие знают, что за слишком высокую температуру в помещении можно получить перерасчет от УК, так же, как и за слишком низкую. Об этом рассказала партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

- Перетоп тоже является некачественно оказанной услугой. Следовательно, потребитель может потребовать вернуть за нее деньги. Согласно ГОСТ 30494-2011 оптимальной температурой в жилых помещениях в холодное время считается +20- +22 градуса. Допустимая температура +18- +24 градуса. Если она выше, можно обращаться в УК и требовать перерасчета. Для этого необходимо сообщить туда о проблеме. Лучше в письменном виде. УК должна прислать представителя, который зафиксирует температуру в помещении и составит акт, - добавила Светлана Петрикова.

Она обратила внимание, что температура замеряется на высоте не менее одного метра от пола в центре комнаты. Если она выше допустимых значений, то можно требовать перерасчета с момента составления акта и до момента устранения некачественного оказания услуги.

- Если в УК вам отказали, то с актом вы можете обратиться в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор, - добавила Светлана Петрикова.

Авторы Нина Важдаева