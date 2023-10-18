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Революционная раскладушка-смартфон PHANTOM V Flip 5G позволит сделать фото в сложенном положении

TECNO представляет новую доступную складную модель с уникальным корпусом из натуральной кожи, экраном с частотой 120 Гц и внешней камерой, способной делать фото в сложенном формате.

18 октября, 12:48
<p>Смартфон PHANTOM V Flip 5G. Обложка © LIFE / Стас Макаров</p>

Смартфон PHANTOM V Flip 5G. Обложка © LIFE / Стас Макаров

Какими функциями обладает PHANTOM V Flip 5G

PHANTOM V Flip от TECNO — новинка среди смартфонов 2023 года, производитель совершил кульбит, облачив в стильный дизайн и элегантный корпус из экокожи систему камер FreeCam, ровный складной AMOLED-экран 6.9" с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Мощность и универсальность устройства привлекают к нему не только любителей продвинутых гаджетов, но и фанатов эстетики. Стеклянный круглый модуль с внешним дисплеем выглядит футуристично и делает модель узнаваемой.

Фото © LIFE / Стас Макаров

Фото © LIFE / Стас Макаров

Возможности камер

PHANTOM V Flip оснащён 6,9-дюймовым складным AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, 64 Мп основной камерой высокой чёткости с сенсором RGBW, 13 Мп ультраширокоугольным объективом с углом обзора 120 градусов, 32 Мп фронтальной камерой с двойной вспышкой и автофокусом, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, быстрой зарядкой 45 Вт и восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 8050 SoC, способным развивать тактовую частоту до 3,0 ГГц. Также за скорость работы отвечает оперативная память на 8 Гб, а за сохранение данных — накопитель на 256 Гб.

Характеристики основной камеры позволят сделать фотографии яркими и красочными даже во время съёмки в сумерках или тёмных помещениях. Ещё одно достоинство — возможность фотографировать в полуоткрытом состоянии смартфона, в то время как внешний экран будет выполнять функцию предпросмотра.

Фото © LIFE / Стас Макаров

Фото © LIFE / Стас Макаров

Фронтальная камера высокого разрешения 32 Мп способна реализовать разные сценарии, обладая не только алгоритмами бьютификации, но и автофокусом по глазам, что пригодится во время общения по видеосвязи и съёмки влогов, а также сможет выгодно подчеркнуть объекты съёмки.

Фото © LIFE / Стас Макаров

Фото © LIFE / Стас Макаров

Многофункциональный удобный внешний 1,32-дюймовый дисплей с поддержкой полной цветовой гаммы DCI-P3 позволит взаимодействовать со множеством виджетов и отправлять уведомления. Ещё одна фишка — помощь в поиске оптимального ракурса для съёмки селфи с помощью более мощных камер.

Два варианта цвета

Модель PHANTOM V Flip 5G идеально подходит для тех, кто любит отличаться и неравнодушен к красивым вещам. Производитель представил два варианта расцветки, вдохновлённой космосом. Лаконичность и элегантность стиля времени подчёркнута "Чёрным затмением". Изящная ненавязчивая прострочка отсылает к стёганым аксессуарам, распространённым в индустрии высокой моды. А "Сиреневый рассвет" напоминает туманную дымку над морем в утренние часы.

Фото © LIFE / Стас Макаров

Фото © LIFE / Стас Макаров

Технология комфорта и доступности

Складной смартфон по разумной цене TECNO PHANTOM V Flip 5G — один из главных игроков на российском рынке раскладушек. Шаг за рамки возможного сделан благодаря большому складному дисплею с высоким разрешением, мощному процессору и грамотной настройке камеры.

Фото © LIFE / Стас Макаров

Фото © LIFE / Стас Макаров

Операционная система Android 13 даёт возможность легко и быстро воспользоваться новейшими функциями Google и обновлениями безопасности. Благодаря оболочке HiOS 13 смартфон становится ещё интуитивнее и практичнее. Версия HiOS 13 для PHANTOM V Flip 5G адаптирована под складной форм-фактор смартфона: при использовании устройства в полуоткрытом виде некоторые приложения подстраиваются под верхнюю и нижнюю половины экрана.

Фото © LIFE / Стас Макаров

Фото © LIFE / Стас Макаров

Стоит обратить внимание и на долговечность телефона-раскладушки — каплевидный шарнир из высокопрочной стали выдерживает свыше 200 000 складываний, что гарантирует отсутствие заломов и глубину складки экрана не более 0,11 мм. Производитель отмечает, что смартфон способен раскрываться в промежуточном положении от 30 до 150 градусов, это также влияет на способы съёмки фотографий и видеороликов.

Авторы
Михаил Новиков
Михаил Новиков

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