День учителя в России — 10 важных фактов о педагогах День учителя — один из самых любимых профессиональных праздников. В этот день педагоги принимают поздравления, цветы и подарки. Для них устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты и по традиции во многих школах проводят День самоуправления. 4 октября, 21:01 День учителя отмечают ежегодно 5 октября. В 2023 году дата выпадает на четверг. Фото © Агентство "Москва" / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

97% россиян помнят, как звали их первого классного руководителя. Результаты этого опроса наглядно показывают, как важен для человека его школьный учитель, особенно в начальных классах. Учителя в России играют важную роль в образовательной системе страны. Они являются ключевыми фигурами, которые формируют знания и навыки учащихся, а также влияют на их развитие и будущую карьеру. 5 октября в нашей стране отмечается профессиональный праздник педагогов — День учителя. Лайф рассказывает об истории и традициях этой знаменательной даты, а также знакомит читателей с важными фактами о профессии учителя.

Когда отмечают День учителя в России

День учителя — профессиональный праздник работников сферы образования — свою историю ведёт с 1965 года, когда он отмечался во всех республиках Советского Союза. До 1993 года дата приходилась на первое воскресенье октября. С 1994 года празднование перенесено на 5 октября. В 2023 году праздник приходится на четверг, выходным днём он не является.

5 октября для праздника педагогов было избрано неслучайно: в этот день в 1994 году ЮНЕСКО был учреждён Всемирный день учителя (World Teachers' Day), с которым и совместили российский праздник. Сегодня он отмечается более чем в 100 странах мира. Цель торжества — подчеркнуть значимость учителей и их вклад в обучение подрастающего поколения.

Школьный учитель русского языка и литературы Ляйсан Замалетдинова отвечает на глупые вопросы о шпаргалках, контрольных и родительских собраниях. Видео © YouTube / ЖИЗА / 10 глупых вопросов школьному учителю

Когда отмечают День учителя в разных странах

World Teachers' Day — международный праздник, отмечается он в большинстве стран 5 октября. Однако некоторые страны установили свои даты торжества.

Каждое первое воскресенье октября День учителя отмечается в Белоруссии, Киргизии, Латвии, Казахстане. В последнюю пятницу октября — в Австралии. В Албании День учителя совпадает с Международным женским днём: он отмечается 8 марта. В Аргентине учителей поздравляют в день памяти педагога, просветителя и бывшего президента Доминго Фаустино Сармьенто — 11 сентября.

15 октября — праздник учителей в Бразилии, 20 ноября — во Вьетнаме. В день рождения философа и общественного деятеля Сарвепалли Радхакришнана, 5 сентября, День учителя отмечают в Индии. В Корее этот день отмечается 9 мая, 14 октября — в Польше. День учителя приурочили ко дню рождения Конфуция в Тайване — 28 сентября. Турция отмечает День учителя 24 ноября.

"Доживём до понедельника" (СССР, 1968 год) — один из самых любимых советских фильмов про учителей. Фото © Сайт "Кинопоиск"

10 важных фактов о российских учителях

Профессиональное образование. Чтобы стать учителем в России, необходимо получить высшее педагогическое образование. Обычно это бакалавриат или магистратура по педагогической специальности. После окончания университета выпускники проходят государственную аттестацию и получают свидетельство о квалификации. По данным статистики, у 86,8% учителей в нашей стране есть высшее образование. Зарплата. Зарплата учителей в России может существенно различаться в зависимости от региона и типа школы. По данным Росстата, средняя зарплата педагогических работников в России за январь – март 2023 года составляла 51 772 рубля. При этом оплата труда сильно зависит от региона. Например, в Псковской области средняя зарплата учителей составляет 32 892 рубля, в Санкт-Петербурге — 73 032 рубля, в Москве — 107 322 рубля. Рабочий график. Учителя в России работают по стандартному графику, который обычно составляет 40 часов в неделю. Однако учителя часто отводят дополнительное время на подготовку уроков, проверку работ и взаимодействие с родителями. Также учителя могут принимать участие во внеклассных мероприятиях и организовывать экскурсии для своих учеников. Хороший учитель работает, не считаясь с временными затратами. Профессиональное развитие. Учителя в России имеют возможность получать дополнительное профессиональное образование и повышать свою квалификацию. Для этого существуют специальные курсы, семинары и тренинги, которые помогают учителям быть в курсе последних тенденций в образовании и развивать свои профессиональные навыки. В последнее время всё шире применяется методика повышения квалификации педагогов через Интернет. Уважение и авторитет. Как показывают опросы, российские учителя обладают высоким авторитетом и пользуются уважением со стороны общества. Они играют ключевую роль в формировании мировоззрения и интеллектуального развития молодого поколения. Неслучайно в России есть отдельный праздник, посвящённый работникам сферы образования, — День учителя, который отмечается 5 октября. Работа в сельской местности. В некоторых регионах России, особенно в удалённых сельских районах, наблюдается нехватка учителей. Это связано с тем, что молодые специалисты предпочитают работать в крупных городах, где есть больше возможностей для карьерного роста и развития. В связи с этим правительство предпринимает меры для того, чтобы стимулировать учителей работать в сельской местности, предлагая дополнительные льготы и компенсации. Использование технологий. Современные учителя в России всё больше используют информационные и коммуникационные технологии в своей работе. Это позволяет им создавать интерактивные уроки, использовать электронные учебники и образовательные программы, а также поддерживать связь с учениками и родителями через электронные платформы. Профессиональные требования. Учителя в России должны соответствовать определённым профессиональным требованиям. Они должны быть компетентными в своей предметной области, обладать педагогическими навыками и уметь эффективно организовывать учебный процесс. Также учителя должны быть терпеливыми, творческими и иметь хорошие коммуникативные навыки. Согласно опросу ВЦИОМа, россияне считают, что главные качества хорошего школьного учителя — доброжелательность (32%), порядочность (25%), любовь к детям (21%). Педагогический коллектив. Учителя, как правило, работают в коллективе, состоящем из других педагогов и специалистов. Они сотрудничают между собой, обмениваются опытом и разрабатывают общие методические подходы. Такой подход позволяет создать благоприятную атмосферу для обучения и развития учеников. Поэтому для учителя очень важны хорошие коммуникативные навыки, умение эффективно сотрудничать с коллегами. Влияние на будущее. Учителя в России имеют возможность оказывать значительное влияние на будущее страны. Они формируют ценности и знания учеников, помогая им стать грамотными и ответственными гражданами. Успехи учеников — это один из главных показателей качества образования в стране. Неслучайно 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника.

Зарплата учителей в России может существенно различаться в зависимости от региона и типа школы. Фото © ThisisEngineering RAEng / Unsplash

Какие мероприятия проводят в День учителя в России

В День учителя проводятся различные мероприятия, посвящённые педагогам и их значимой роли в образовании. Мероприятия могут варьироваться в разных регионах страны, но некоторые из них являются традиционными и широко распространёнными.

Так, в этот день подводятся итоги Всероссийского конкурса "Учитель года". Он проводится с 1992 года Министерством просвещения Российской Федерации, Общероссийским профсоюзом образования и "Учительской газетой". Цель конкурса — выявить и поддержать талантливых и прогрессивных школьных учителей, а также повысить престиж этой профессии. По данным Минпросвещения России, в 2023 году финалистами конкурса "Учитель года" стали 89 педагогов из разных регионов страны, а также победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России". Все эти педагоги имеют разный стаж: у 50 участников он меньше десяти лет, а у четырёх человек превышает 30 лет. По итогам конкурса 5 октября 2023 года объявят имена всего четырёх призёров и одного победителя. Призёры "Учителя года – 2023" получат награду в размере 500 тысяч рублей, а победитель — в размере одного миллиона рублей. Также в Государственном Кремлёвском дворце победителю вручат главный приз конкурса — Большого хрустального пеликана.

В школах и учебных заведениях в День учителя устраивают торжественные собрания. На таких мероприятиях помимо педагогов присутствуют ученики, родители, коллеги и другие приглашённые гости. Произносятся поздравления, речи, вручаются благодарственные письма и подарки. После собраний часто проводятся конкурсы, концерты и творческие выступления, подготовленные учениками в честь своих учителей.

Ещё одним распространённым мероприятием является организация спортивных соревнований или игр для педагогов. Это может быть футбольный матч, волейбольный турнир, шахматные соревнования и другие виды спорта. Такие мероприятия способствуют укреплению коллективного духа и созданию дружественной атмосферы среди педагогов.

Также в День учителя проводятся различные культурно-просветительские мероприятия. Это могут быть выставки, лекции, мастер-классы, конференции и другие формы образовательных мероприятий. Их цель — обмен опытом, повышение профессионального уровня педагогов и расширение их кругозора.

Что подарить учителю

Выбирая подарок для учителя, надо учитывать его предпочтения и интересы, возраст и предмет, который он преподаёт. Однако есть несколько идей подарков, которые обычно считаются подходящими для большинства учителей.

Учителя часто нуждаются в различных канцелярских принадлежностях для своей работы. Такие предметы, как ручки, карандаши, маркеры, блокноты и органайзеры, могут быть полезными и практичными подарками. Книги являются отличным подарком для учителей. Вы можете выбрать книгу по предмету, который учитель преподаёт, или книгу по его интересам. Книги могут быть как профессиональными, так и развлекательными. Персонализированные подарки всегда особенные. Вы можете подумать о том, чтобы заказать гравировку имени учителя на ручке или чашке или создать персонализированную открытку с благодарностью. Это позволит учителю почувствовать вашу заботу и признательность. Если вы не уверены в предпочтениях учителя, подарочный сертификат может быть хорошим вариантом. Вы можете выбрать сертификат в магазин, где учитель может приобрести что-то по своему выбору. Многие учителя любят пить кофе или чай, чтобы поддерживать себя в тонусе во время долгого рабочего дня. Подарок в виде набора кофе или чая может быть приятным и полезным. Только постарайтесь, чтобы кофе или чай были качественными. Считается, что лучший подарок учителю — букет цветов. Это так, но можно подумать и о других растениях, которые являются отличным подарком для создания уютной атмосферы в классной комнате. Вы можете выбрать растение, которое не требует особого ухода, чтобы учитель мог легко заботиться о нём. Учителям иногда нужно время для отдыха и расслабления после напряжённого рабочего дня. Такие подарки, как ароматические свечи, массажные подушки или наборы для спа-процедур, могут помочь учителю расслабиться и насладиться моментами отдыха.

Важно помнить, что самое главное в подарке для учителя — это ваша искренняя благодарность и признательность за его работу и вклад в ваше образование. И ещё один немаловажный фактор: согласно законодательству, стоимость подарка не должна превышать 3000 рублей. Неплохо запастись чеком.

Документальный фильм о том, как учили в советское время. Видео © YouTube / Центральное телевидение

Стихотворения ко Дню учителя

"Во всём: в полётах над планетой, В великой щедрости полей, В станках, литье, В строках поэтов — Душа и ум учителей.

Когда за милой школьной дверью Мы выбираем даль дорог, То с нами — правдой и доверьем — Идёт товарищ педагог.

Учитель! Нет ценнее друга! И скажем верно, Вас любя: "Мы верим в Вас! Тому порука — Мы доверяем Вам себя!"

Года идут, текут, как реки, Их не объедешь стороной. Мы будем в XXI веке Держать ответ перед страной!" С. Юрасов

"Осенний праздник — День учителей. Такой хороший, яркий, добрый, светлый! Спасибо вам от взрослых и детей За то, что мир открыли нам заветный!

За строгость, доброту, за оптимизм, За то, что сердцем дали нам так много. За дружбу, за тепло, любовь и жизнь, И в знаний храм открытую дорогу". Т. Лаврова

"Какое слово доброе — "учитель"! В нём свет и радость, сердца теплота. Копилка знаний, мудрости хранитель, Бесценный опыт, чуткость, красота…

Стоит в одном ряду со словом "мама", Ведёт уверенно всегда вперёд. Он жизнь свою всю отдаёт до грамма, Огромный мир нам дарит каждый год". Т. Лаврова

Авторы Андрей Соколов