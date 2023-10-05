В России подвели итоги экологической акции "День реки" 5 октября, 14:20 Обложка © Центр социальных программ РУСАЛа

Завершился очередной ежегодный экомарафон. Его задача — обратить внимание людей на проблему загрязнения рек и других водоёмов и привить людям ответственный образ жизни. В акции приняли участие почти 2 тысячи человек, которые собрали 37 тонн мусора. Это почти на 18% больше, чем в прошлом году.

География двенадцатого экомарафона "День реки" оказалась рекордной. К 14 городам, заявившим о своём участии на старте проекта в начале сентября, присоединились посёлки Ачинского района в Красноярском крае, посёлок Майна из Хакасии, город Кандалакша Мурманской области и город Тайшет Иркутской области. В сентябре каждые выходные волонтёры, общественники и активисты занимались уборкой и приведением в порядок берегов рек и водоёмов в своих населенных пунктах. За время акции волонтёры очистили от мусора прибрежные территории рек Байдаевка, Бирюса, Волга, Енисей, Исеть, Карабула, Москва, Нива, Пярдомля, Турья, Чибью, Чулым, а также Братского моря.

Собранный мусор был отсортирован и утилизирован или направлен на вторичную переработку. Лидером по количеству собранного мусора стал поселок Таёжный Красноярского края. Там участники акции собрали больше тысячи мешков. В Красноярске и других городах волонтёры и активные жители разделяли мусор на несколько категорий, включая алюминий, жесть, пластик, крышечки, шины, стекло и общие отходы.

Собранный мусор был отсортирован и утилизирован или направлен на вторичную переработку. Фото © Центр социальных программ РУСАЛа

Уборка набережных и прилегающих территорий проходила в интерактивном и соревновательном формате экоквеста и сопровождалась разнообразными активностями. За отведённое время команды волонтёров старались собрать как можно больше мусора, отсортировать его и доставить к специальным экоточкам, зарабатывая на каждом этапе баллы. Команды, набравшие максимальное количество баллов, заняли призовые места.

В каждом городе организаторы придумывали новые решения, чтобы вовлечь участников и всех неравнодушных к защите природы людей. Так, например, в Каменске-Уральском в этом году прошёл заплыв на сапах в поисках мусора на воде, а городская художница Ася Ардцен сделала оригинальный принт для открыток, которые выдавались каждому участнику акции. В Ачинске работали традиционные мастерские на реке Чулым, а в Новокузнецке участники готовили костюмы и разыгрывали сценки прямо во время события. В Шелехове участники стреляли из лука, в Волгограде специально для маленьких гостей организаторы оборудовали игровые зоны, где ребята могли порисовать, расписать деревянных рыбок или поиграть в пушбол с гигантским мячом.

Уборка набережных и прилегающих территорий проходила в интерактивном и соревновательном формате экоквеста. Фото © Центр социальных программ РУСАЛа

"День реки" — это экологический марафон, который родился из волонтёрского проекта "День Енисея", созданного Русским географическим обществом и РУСАЛом в 2011 году как акция для привлечения внимания общественности к проблемам главной реки Сибири. Активный отклик на проект способствовал его превращению в ежегодную акцию. С 2019 года проект проходит не только в Красноярске, Ачинске и Саяногорске, но и в других регионах России под общим названием "День реки". С 2011 года было проведено более 300 экологических акций, общее количество участников которых составило более 85 тысяч человек.

"Наша общая акция — это и забота о нашей среде, и инвестиции в будущее, в чистое и устойчивое завтра наших городов и посёлков". Фото © Центр социальных программ РУСАЛа

— Сила сообщества проявляется в его готовности к изменениям, в его способности действовать, личным примером показывая, что вместе мы можем больше. Мы очень благодарны всему большому сообществу эковолонтёров, которое сформировалось благодаря экомарафону и которое каждый год пополняется новыми участниками. Наша общая акция — это и забота о нашей среде, и инвестиции в будущее, в чистое и устойчивое завтра наших городов и посёлков, — рассказала Юлия Герцик, исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа.

Авторы Валерия Мишина