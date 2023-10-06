Нужно ли отказываться от ЕГЭ и зачем нужны "Разговоры о важном" Проект АЧБД проанализировал участие новых технологий в жизни школьников и учителей и пришёл к нетривиальным выводам. 5 октября, 22:45 Обложка © Shutterstock

О жизни школы рассказали четыре потрясающих педагога: учитель русского Евдокия Шухмина, физрук Сергей Новиков, "англичанка" Елена Антипова и завуч по воспитательной работе, учитель истории Татьяна Савинова. У самого молодого педагога стаж один год, у самого опытного — 38 лет. И вы удивитесь, узнав, что думают о наших детях эти неравнодушные люди.

Оказывается, средний портрет школьников нарисовать невозможно — они слишком разные. Но общее, что у них есть, не радует. В целом дети стали меньше читать, информацию черпают не из книг, а из коротких роликов в Сети. Из-за этого кругозор у них сузился, они не знают многое из того, что знали их сверстники 20 лет назад без всякого Интернета. В знаниях нет систематичности.

Буллинга в школе стало больше, но преподаватели считают, что в решении вопроса должны участвовать психологи и нужны изменения в организации школьного пространства, чтобы дети могли потратить энергию на что-то другое.

По ЕГЭ мнения разделились. Более опытные и знающие учителя указывают, что гуманитарные дисциплины невозможно уложить в систему тестов: эти предметы формируют мировоззрение. Но более молодые учителя высказываются за ЕГЭ как за более прозрачную систему знаний, где все можно "посчитать" и разложить по полочкам.

Но в одном учителя сходятся: балльную систему оценок следует поменять на десятибалльную.

Авторы Майя Новик