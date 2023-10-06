Что можно и чего нельзя делать на Покровскую родительскую субботу 7 октября 2023 года

Накануне такого важного для верующих христиан события — Покровской родительской субботы — LIFE поговорил с экстрасенсом и писателем Антоном Мамоном. Эксперт рассказал, что о празднике, который будет 7 октября 2023 года, могут позабыть. Потому что самый известный из подобных праздников поминовения — Радоница. Она выпадает на второй вторник после празднования Пасхи.

"В этот день живые родственники отправляются на могилки к мёртвым и наводят порядок. По возвращении домой предков поминают сладким куличом, блинами и киселём. На этом, как правило, познания нерелигиозного человека заканчиваются", — поясняет специалист.

В это время воцерковленные люди чтут Мясопустную субботу, Троицкую субботу, Дмитриевскую субботу, Михайловскую субботу, а также Покровскую субботу, которая наступит совсем скоро. Интересно и то, что дата отмечается за неделю до большого христианского праздника — Покрова Пресвятой Богородицы. В 2023 году он выпадает на 14 октября.

Как правильно поминать родственников на Покровскую родительскую субботу 7 октября 2023 года. Фото © ТАСС / Александр Река

Впрочем, если вы откроете православный календарь, с большой долей вероятности там не найдётся упоминания Покровской родительской субботы. И здесь нет никакой путаницы! Просто Русская православная церковь настолько велика, что в разных регионах России появились собственные традиции.

"Покровская суббота — праздник, устоявшийся в первую очередь в Казанской епархии, а также в некоторых областях Поволжья, Урала, Сибири и Прикамья", — говорит эксперт.

Что можно делать 7 октября в Покровскую родительскую субботу

Покровская суббота 2023 года: что можно делать во время поминовения родственников. Фото © Shutterstock

В этот день принято идти в церковь и заказывать там поминальную службу по усопшим, а после — нести свежие цветы на могилы родственников. Экстрасенс и писатель Антон Мамон рассказывает, что, как и в любую из родительских суббот, в Покровскую субботу нужно вспомнить покойника добрым словом, а ещё лучше — сделать это за семейным столом.

"Есть при этом полагается традиционную рисовую кашу с мёдом и изюмом, также известную как кутья. Самые щедрые верующие в этот день относят в церковь вещи и еду для нуждающихся. Считается, что таким образом человек помогает душе покойного в её загробном пути", — рассказывает экстрасенс и писатель Антон Мамон.

Что нельзя делать на Покровскую субботу 7 октября 2023 года

Какие запреты есть в обрядах на Покровскую субботу, которая наступит 7 октября 2023 года. Фото © Shutterstock

Отдельный интерес представляет список того, чего ни в коем случае нельзя делать в Покровскую субботу. Запретов не так много, запомнить их довольно легко. Поэтому постарайтесь не нарушать. Итак, чего же нельзя делать:

ссориться и ругаться с близкими

в Покровскую субботу нельзя поминать покойников едой прямо на могиле

7 октября запрещено прибираться в доме или на участке

нельзя употреблять алкоголь

в Покровскую субботу нельзя отмечать свадьбы или другие шумные праздники.