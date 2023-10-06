Егор Кончаловский: С развалом СССР Запад "поплыл", утратив спарринг-партнёра

Столкновение западной и российской цивилизаций зародилось ещё в 1054 году, когда церковь разделилась на Римско-католическую (с центром в Риме) и Православную (с центром в Константинополе). Такое мнение в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" озвучил российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Егор Кончаловский.

После развала Советского Союза Запад показал своё истинное лицо, считает Кончаловский. Видео © LIFE

"На мой личный взгляд, вот эта трещина между западной цивилизацией и цивилизацией восточных славян, к которым я причисляю, собственно говоря, русских, белорусов и часть Украины, вот и пролегла примерно посередине Украины, собственно говоря", — отметил Кончаловский.

После развала Советского Союза, рассуждает наш собеседник, это противостояние достигло апогея, поскольку у Запада, утратившего последнего "конкурента" среди мировых геополитических систем, отпала необходимость "выглядеть прилично". В 90-х годах США и их союзники перестали активно пиарить свою идеологию и показали своё настоящее лицо.

"Как только пропал спарринг-партнёр, Запад поплыл", — добавил он.