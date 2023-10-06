Уральская журналистка провела репортаж из... прямой кишки

В одном из торговых центов Екатеринбурга покупателей встречает неожиданная конструкция — пятиметровая надувная прямая кишка. Её установили в рамках акции по профилактике колоректального рака. Внутри макета изображены различные заболевания кишечника: здесь и злокачественная опухоль, и очаги болезни Крона, и полипы. Инсталляция вызывает у посетителей немалый интерес, её сравнивают то с песчаным червем из "Дюны", то с монстром из фильма "Дрожь земли". Но особенно необычно выглядит репортаж местного Четвёртого канала прямо из недр человеческого кишечника, пусть и надувного.

Репортаж из прямой кишки. Видео © vk.com / 4 Канал I Новости Екатеринбурга

Но всеобщим весельем акция не ограничивается. В ТЦ принимает врач-эндоскопист, который готов ответить на все вопросы по подготовке и проведению ФГДС и колоноскопии. Кроме того, все желающие могут сдать общий и биохимический анализ крови, сделать кардиограмму, измерить внутриглазное и артериальное давление, а у женщин специалист дополнительно возьмёт анализ на онкоцитологию, пишет URA.ru.