Песков усомнился, что сибирской тайге нужна табличка "Здесь отдыхал Путин"

Президент Владимир Путин любит отдыхать на лоне дикой природы, как это делают миллионы россиян. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на церемонии старта конкурса медиагрантов Русского географического общества.

"Путин отдыхает не в каких-то гостиницах или больших туристических массовых объектах. Отдыхает на природе, причём это дикая природа: и заповедники, и леса, места уникальные", — перечислил представитель Кремля.

При этом Песков усомнился в том, что для отдыха по "путинским" местам нужна какая-то дополнительная реклама или пропаганда.

"Если повесить там табличку, что в тени этого дуба отдыхал Путин, — то я отношусь негативно. Если вы имеете в виду рассказать о красоте Тувы, Хакассии, Красноярского края, то многие граждане знают, какая там красота, и многие отдыхают в тех местах, где отдыхал президент", — резюмировал он.