Песков усомнился, что сибирской тайге нужна табличка "Здесь отдыхал Путин"
Песков рассказал об отдыхе Путина в дикой природе
Президент Владимир Путин любит отдыхать на лоне дикой природы, как это делают миллионы россиян. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на церемонии старта конкурса медиагрантов Русского географического общества.
"Путин отдыхает не в каких-то гостиницах или больших туристических массовых объектах. Отдыхает на природе, причём это дикая природа: и заповедники, и леса, места уникальные", — перечислил представитель Кремля.
При этом Песков усомнился в том, что для отдыха по "путинским" местам нужна какая-то дополнительная реклама или пропаганда.
"Если повесить там табличку, что в тени этого дуба отдыхал Путин, — то я отношусь негативно. Если вы имеете в виду рассказать о красоте Тувы, Хакассии, Красноярского края, то многие граждане знают, какая там красота, и многие отдыхают в тех местах, где отдыхал президент", — резюмировал он.
Напомним, что в России уже разработаны первые пять национальных туристических маршрутов, в их числе — тур по местам отдыха президента страны Владимира Путина "Сибирские каникулы". Маршрут проходит по территориям Красноярского края, Хакасии и Тувы. Его продолжительность составляет восемь дней, протяжённость — почти 1,2 тысячи километров.