Пролетая над гнездом кукушки: Празднуем Всемирный день психического здоровья Психическое здоровье не менее важно для полноценной жизни и благополучия человека, чем физическое. Каждый год с этим утверждением соглашаются всё больше людей, а с 1992 года в октябре даже отмечается специальный праздник — Всемирный день психического здоровья. 9 октября, 21:01 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья — праздник, актуальность которого после пандемии коронавируса существенно возросла. Фото © Sydney Sims / Unsplash

Психическое здоровье является важной составляющей общего благополучия человека. Оно определяет нашу способность справляться с жизненными стрессами, поддерживать гармоничные отношения с другими людьми и достигать личных целей. По данным ВОЗ, на нашей планете у 450 миллионов человек умственные и душевные расстройства, а самое распространённое психическое заболевание — депрессия. В связи с этим решено было учредить Всемирный день психического здоровья, призванный привлечь внимание к этой важной теме, повысить осведомлённость о психическом здоровье, помочь людям достигнуть состояния комплексного благополучия, помогающего справиться с любой жизненной трудностью.

Как сохранить психическое здоровье? Признаки психически здорового человека. Видео © YouTube / Helppoint

Когда отмечают Всемирный день психического здоровья

Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day) был учреждён Всемирной федерацией психического здоровья (World Federation for Mental Health) в 1992 году. С тех пор ежегодно 10 октября является символической датой, когда во всём мире проводятся мероприятия, направленные на пропаганду и популяризацию здорового психического состояния.

Как отмечают Всемирный день психического здоровья в России

Россия присоединилась к этому событию в 2002 году. Проект развивается на протяжении многих лет, и интерес к нему не ослабевает. В нашей стране проходят различные мероприятия и акции, посвящённые Всемирному дню психического здоровья. Ведущие психологические и медицинские организации, а также государственные учреждения проводят лекции, семинары, тренинги и конференции по вопросам психического здоровья. Цели этих мероприятий: привлечение внимания общества к вопросам психического здоровья, развитие навыков самопомощи и распространение информации о доступных ресурсах психологической помощи и поддержки. Одним из таких ресурсов являются горячие линии психологической помощи, которые работают круглосуточно и предоставляют консультации и поддержку по телефону. Эти горячие линии осуществляют профессиональную помощь людям, испытывающим психологические трудности или находящимся в кризисной ситуации.

По данным официальной статистической отчётности, в России в 2020 году психиатрической службой страны наблюдалось 3 849 701 человек, среди которых 28% составили пациенты с психозами и слабоумием, 21% — с умственной отсталостью и 51% — с непсихотическими психическими расстройствами. Но всё это было до пандемии коронавируса. Наиболее распространёнными проявлениями постковидного синдрома врачи называют заболевания психики, но пока далеко не каждый россиянин, который даже осознаёт свою проблему, обратился за помощью и пополнил реальную статистику.

Врач-терапевт Руслан Буяновский рассказывает о том, как отличить обычную тревогу, которую испытывает каждый человек, от тревожного расстройства и что нужно делать, если тревожность приобретает патологический характер. Видео © YouTube / Likar Портал о здоровье / Тревога и панические атаки: как от них избавиться?

Горячие линии психологической помощи и поддержки

Горячие линии психологической помощи часто осуществляются некоммерческими организациями или государственными учреждениями и предлагают конфиденциальность и анонимность для обращающихся. Операторы линий могут предоставить информацию о различных видах психологической помощи, сориентировать на специализированные организации, а также просто выслушать и поддержать в трудные моменты.

8 (800) 333-44-34 — телефон психологической помощи (телефон доверия).

8 (499) 216-50-50 — телефон горячей линии психологической помощи МЧС России.

8 (499) 173-09-09 — Московская служба психологической помощи населению.

8 (800) 200-01-22 — детский телефон доверия МГППУ.

051 — бесплатный телефон круглосуточной экстренной психологической помощи для жителей Москвы.

@psy_myvmeste_bot — бот в "Телеграме" по оказанию бесплатной психологической поддержки в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

@MH_MentalHelpBot — виртуальный психолог-бот, представляется Клио и утверждает, что владеет навыками когнитивно-поведенческой терапии.

@bez_paniki_bot — команда психологического центра "Без паники" создала одноимённый чат-бот, который расскажет, что такое панические атаки, и в режиме реального времени окажет помощь при приступе.

Авторы Андрей Соколов