Девчонки могут всё: Празднуем Международный день девочек и отмечаем их достижения
Не судите по обложке: этот праздник не имеет ничего общего с розовым цветом, куклами и шоколадом. ООН учредила Международный день девочек, чтобы признать их права и проблемы, с которыми они сталкиваются по всему миру. Подробности читайте на Life.ru.
12 миллионов девочек по всему миру каждый год выходят замуж до совершеннолетия. Чтобы переломить статистику, был учреждён Международный день девочек, который отмечается 11 октября. Фото © Adam McCoid / Unsplash
Когда отмечают Международный день девочек и откуда он взялся
11 октября отмечается Международный день девочек (International Day of the Girl Child), который был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года (резолюция 66/170) в знак признания прав девочек.
Несмотря на радостное и воздушное название, в полной мере праздником этот день назвать сложно, так как у него очень тяжёлый и серьёзный социальный подтекст. 11 октября международное сообщество выражает глубокое беспокойство по поводу ситуации с ранними браками и признаёт её неприемлемой.
Детские браки — это серьёзная проблема, которая распространена не только в странах Азии и Ближнего Востока, но и в развитых государствах. Когда девочки вынуждены вступать в брак в юном возрасте, они становятся зависимыми от своих мужей и лишаются возможности развиваться как личности. Статистика показывает, что каждая третья девочка, не достигшая совершеннолетия, вынуждена вступать во взрослую жизнь в большинстве случаев до 15 лет.
Самые ранние браки массово отмечаются в Нигере, Чаде, Бангладеше, Мали и Эфиопии — более 20% бракосочетаний происходят в возрасте до 15 лет (по данным исследований 2003–2009 годов). Россиянки, согласно данным Росстата, выходят замуж в среднем в 23,2 года, но бывают многочисленные исключения. Согласно ст. 13 СК РФ, брачный возраст наступает с 18 лет. При наличии уважительных причин органы местной власти могут разрешить паре вступить в брак с 16 лет, а на региональном уровне стать невестой законы порой позволяют ещё раньше. Во Владимирской, Вологодской, Московской, Орловской, Самарской, Тамбовской и Тульской областях установлен брачный возраст с 14 лет. В Мурманской, Рязанской и Челябинской областях — с 15. Не установлен минимальный брачный возраст в Республике Татарстан.
Социальный ролик против ранних браков в Кыргызстане. Видео © YouTube / media kitchen
Зачем нужен этот праздник
Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всём мире, и поощрять расширение их прав и возможностей.
Девочки-подростки имеют право на безопасность, образование и сохранение здоровья не только в период критически важного становления, но и по мере взросления и превращения в женщин. При эффективной поддержке в подростковом возрасте девушки могут реализовать свой потенциал и изменить мир к лучшему, став матерями, работницами, предпринимательницами, наставницами, главами домохозяйств и политическими лидерами.
Поздравления в честь Дня девочек
Международный день девочек 11 октября — это прекрасный повод напомнить друзьям и близким о том, что нужно беречь и уважать будущих женщин. Поздравления могут быть, например, такими:
Знаете ли вы, что на сегодняшний день всём мире на каждые 100 девочек рождается примерно 109 мальчиков? Фото © Vitolda Klein / Unsplash
"В самое сердце октября ударил самый добрый праздник в мире — Международный день девочек. И я от всей души в этот день хочу поздравить наших маленьких волшебниц. Пусть ваши феи-крёстные подарят вам волшебную сказку детства и украсят вашу жизнь разноцветными шарами. Порадуйтесь своей сказке, я надеюсь, она для вас никогда не закончится".
"В этот замечательный день я хочу поздравить с праздником всех девочек нашей прекрасной планеты. Пусть они искренне возрадуются этому празднику и отметят его так, чтобы он запомнился на всю жизнь. А от себя я со всей искренностью хочу пожелать только добра. Пусть их жизнь будет шоколадной".
"Эх, девчонки, как же много значите вы в мире этом.
Жизни вашей пусть дорога засияет ярким светом.
Радости вам пожелаем, мира, солнца и добра,
Пусть желанья исполняет ваше счастье на ура!
Мы вас любим, знайте это, будьте счастливы во всём.
От души мы вас поздравим с вот этаким девичьим днём".
Как отмечают Международный день девочек в России и мире
В разных странах и культурах есть свои традиции и обычаи, связанные с Международным днём девочек. В течение дня проходят форумы, семинары, дискуссии и неформальные встречи. Некоторые группы и организации проводят кампании по сбору средств для благотворительных организаций, помогающих девочкам по всему миру. Многие люди выражают свою поддержку и солидарность через социальные сети, призывая к прекращению насилия, дискриминации и неравенства.
Что касается России, то Международный день девочек также получил своё признание. У нас праздник отмечается 11 октября, как и во всём мире. В этот день устраиваются различные мероприятия, инициативы и акции, которые направлены на пропаганду и защиту прав девочек на территории РФ.