Девчонки могут всё: Празднуем Международный день девочек и отмечаем их достижения Не судите по обложке: этот праздник не имеет ничего общего с розовым цветом, куклами и шоколадом. ООН учредила Международный день девочек, чтобы признать их права и проблемы, с которыми они сталкиваются по всему миру. Подробности читайте на Life.ru. 10 октября, 21:01 12 миллионов девочек по всему миру каждый год выходят замуж до совершеннолетия. Чтобы переломить статистику, был учреждён Международный день девочек, который отмечается 11 октября. Фото © Adam McCoid / Unsplash

Когда отмечают Международный день девочек и откуда он взялся

11 октября отмечается Международный день девочек (International Day of the Girl Child), который был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года (резолюция 66/170) в знак признания прав девочек.

Несмотря на радостное и воздушное название, в полной мере праздником этот день назвать сложно, так как у него очень тяжёлый и серьёзный социальный подтекст. 11 октября международное сообщество выражает глубокое беспокойство по поводу ситуации с ранними браками и признаёт её неприемлемой.

Детские браки — это серьёзная проблема, которая распространена не только в странах Азии и Ближнего Востока, но и в развитых государствах. Когда девочки вынуждены вступать в брак в юном возрасте, они становятся зависимыми от своих мужей и лишаются возможности развиваться как личности. Статистика показывает, что каждая третья девочка, не достигшая совершеннолетия, вынуждена вступать во взрослую жизнь в большинстве случаев до 15 лет.

Самые ранние браки массово отмечаются в Нигере, Чаде, Бангладеше, Мали и Эфиопии — более 20% бракосочетаний происходят в возрасте до 15 лет (по данным исследований 2003–2009 годов). Россиянки, согласно данным Росстата, выходят замуж в среднем в 23,2 года, но бывают многочисленные исключения. Согласно ст. 13 СК РФ, брачный возраст наступает с 18 лет. При наличии уважительных причин органы местной власти могут разрешить паре вступить в брак с 16 лет, а на региональном уровне стать невестой законы порой позволяют ещё раньше. Во Владимирской, Вологодской, Московской, Орловской, Самарской, Тамбовской и Тульской областях установлен брачный возраст с 14 лет. В Мурманской, Рязанской и Челябинской областях — с 15. Не установлен минимальный брачный возраст в Республике Татарстан.

Социальный ролик против ранних браков в Кыргызстане. Видео © YouTube / media kitchen

Зачем нужен этот праздник

Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всём мире, и поощрять расширение их прав и возможностей.

Девочки-подростки имеют право на безопасность, образование и сохранение здоровья не только в период критически важного становления, но и по мере взросления и превращения в женщин. При эффективной поддержке в подростковом возрасте девушки могут реализовать свой потенциал и изменить мир к лучшему, став матерями, работницами, предпринимательницами, наставницами, главами домохозяйств и политическими лидерами.

Поздравления в честь Дня девочек

Международный день девочек 11 октября — это прекрасный повод напомнить друзьям и близким о том, что нужно беречь и уважать будущих женщин. Поздравления могут быть, например, такими:

Знаете ли вы, что на сегодняшний день всём мире на каждые 100 девочек рождается примерно 109 мальчиков? Фото © Vitolda Klein / Unsplash

"В самое сердце октября ударил самый добрый праздник в мире — Международный день девочек. И я от всей души в этот день хочу поздравить наших маленьких волшебниц. Пусть ваши феи-крёстные подарят вам волшебную сказку детства и украсят вашу жизнь разноцветными шарами. Порадуйтесь своей сказке, я надеюсь, она для вас никогда не закончится".

"В этот замечательный день я хочу поздравить с праздником всех девочек нашей прекрасной планеты. Пусть они искренне возрадуются этому празднику и отметят его так, чтобы он запомнился на всю жизнь. А от себя я со всей искренностью хочу пожелать только добра. Пусть их жизнь будет шоколадной".

"Эх, девчонки, как же много значите вы в мире этом. Жизни вашей пусть дорога засияет ярким светом. Радости вам пожелаем, мира, солнца и добра, Пусть желанья исполняет ваше счастье на ура! Мы вас любим, знайте это, будьте счастливы во всём. От души мы вас поздравим с вот этаким девичьим днём".

Как отмечают Международный день девочек в России и мире

В разных странах и культурах есть свои традиции и обычаи, связанные с Международным днём девочек. В течение дня проходят форумы, семинары, дискуссии и неформальные встречи. Некоторые группы и организации проводят кампании по сбору средств для благотворительных организаций, помогающих девочкам по всему миру. Многие люди выражают свою поддержку и солидарность через социальные сети, призывая к прекращению насилия, дискриминации и неравенства.



Что касается России, то Международный день девочек также получил своё признание. У нас праздник отмечается 11 октября, как и во всём мире. В этот день устраиваются различные мероприятия, инициативы и акции, которые направлены на пропаганду и защиту прав девочек на территории РФ.

Авторы Андрей Ананьев