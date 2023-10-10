Депутаты Госдумы встали на защиту буквы "ё" в своих фамилиях

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв вступился за букву "ё" и признался, что ему не нравится, что на сайте нижней палаты его фамилия указана через "е".

"Я категорически против отказа от буквы "ё", потому что у меня фамилия Свищёв. Мне не нравится, когда пишут "Свищев". "Е" и "ё" — разные буквы", — приводит слова парламентария "Газета.ru".

Ещё один депутат с этой буквой в фамилии — Евгений Фёдоров — абсолютно согласен с коллегой. Чем больше букв в языке, тем он богаче, считает парламентарий.

"Я думаю, моя фамилия на сайте Госдумы написана с "е", потому что так оформили паспорт. У нас буква "ё" выпала где-то в 90-е годы, потом вернулась. А потом были оформлены документы. И уже, как оформлено было, так всё и продолжалось. Потому что переоформить документы — это практически сменить фамилию. Она должна быть с такими же правами, как и все остальные", — заключил депутат.