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Регион
Опубликовано 10 октября 2023, 16:21

Депутаты Госдумы встали на защиту буквы "ё" в своих фамилиях

Депутаты Госдумы Свищёв и Фёдоров жалеют, что лишились буквы "ё" в документах

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв вступился за букву "ё" и признался, что ему не нравится, что на сайте нижней палаты его фамилия указана через "е".

"Я категорически против отказа от буквы "ё", потому что у меня фамилия Свищёв. Мне не нравится, когда пишут "Свищев". "Е" и "ё" — разные буквы", — приводит слова парламентария "Газета.ru".

Ещё один депутат с этой буквой в фамилии — Евгений Фёдоров — абсолютно согласен с коллегой. Чем больше букв в языке, тем он богаче, считает парламентарий.

"Я думаю, моя фамилия на сайте Госдумы написана с "е", потому что так оформили паспорт. У нас буква "ё" выпала где-то в 90-е годы, потом вернулась. А потом были оформлены документы. И уже, как оформлено было, так всё и продолжалось. Потому что переоформить документы — это практически сменить фамилию. Она должна быть с такими же правами, как и все остальные", заключил депутат.

Взлёты и падения. Приключения буквы Ё в российской истории
Взлёты и падения. Приключения буквы Ё в российской истории

Напомним, что ещё прошлой весной Минпросвещения предложило новые правила русской орфографии. 162-страничный документ состоит из четырёх основных глав, в которых изложены правила написания гласных и согласных, твёрдого и мягкого знаков в словах, буквы "й", "традиционные написания" и "морфолого-графические аналоги". Обязательным считается использование "ё" в детских книгах, учебниках для младших школьных классов и текстах с расставленными знаками ударения.

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Марина Калегина
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