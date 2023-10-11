Песни Anna Asti и группы "Король и шут" оказались самыми популярными у россиян

Самыми популярными музыкальными композициями у россиян этой осенью стали треки певицы Anna Asti и группы "Король и шут". Именно их песни абоненты устанавливали себе на мобильные номера вместо гудков активнее всего, говорится в исследовании "МегаФона". Успех первой связан с выходом нового альбома, а вторые оказались в тренде на фоне популярности одноимённого биографического сериала.

Песни Anna Asti "По барам" и "Царица" занимают две первых строчки в списке самых устанавливаемых треков вместо гудков. На третьем месте в этом рейтинге расположилась "Где прошла ты" (Гио Пика и Кравц). Кстати, это единственная рэп-композиция в самой популярной пятёрке сентября. На четвёртом месте — "Кукла колдуна" ("КиШ"), а на пятом — "Лесник" всё от той же группы.

В целом с января по сентябрь 2023 года самым популярным треком по установке вместо гудка стала композиция "Позвони" от DJ Smash и NIVESTA. Второе место в рейтинге делят исполнитель JONY с песней "Аллея", "КиШ" с треком "Дурак и молния" и INSTASAMKA с её хитом "За деньги да", особенно популярным именно у молодой аудитории.