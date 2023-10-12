Стало известно, чем грозит покупка "кладовки" под видом квартиры

Часто можно встретить объявления о продаже квартир площадью менее 10 квадратных метров, в то время как норма жилой площади для человека составляет 18 квадратов. Стоит ли покупать такое жильё, в беседе с Лайфом объяснил председатель Комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, несмотря на нормы по метражу, люди продолжают продавать микроквартиры в жилых комплексах, панельках и исторических домах. К примеру, только на днях была выставлена на продажу квартира площадью 8,4 квадрата в комплексе "Москва-Сити".

"Если говорить о новостройках, то такие "клетушки", предусмотренные проектной документацией, точно нельзя назвать жильём изначально, ведь важно понимать, что квартиры-капсулы 4,5–5 квадратных метров не укладываются даже в норматив срочного предоставления жилья в экстренных случаях — это 6 квадратных метров жилплощади на человека", — пояснил собеседник Лайфа.

Гаврилов напомнил, что нормы предоставления жилплощади на одного человека устанавливаются регионами, но они должны быть не меньше федеральных. Например, в Москве — это 33 квадрата на одного человека, а на двоих — 42. Семье из трёх человек на каждого жильца полагается 18 квадратов.

Однако такие "кладовки" несут в себе не только несоответствие федеральным нормам, но и возможное разочарование в будущем. Дело в том, что в них покупателю зарегистрироваться не получится — не позволит законодательство. Именно по этой причине данный вопрос необходимо урегулировать, чтобы создать баланс, считает парламентарий.

"Интерес бизнеса, который готов массово продавать "кладовки" за миллионы, чтобы их потом кто-то сдавал, понятен, но важно, чтобы при этом не ущемлялись жилищные права наших граждан, для которых необходимая жилплощадь — от 18 квадратных метров на человека", — пояснил Гаврилов.