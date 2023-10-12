У актрисы Дрожжиной выявили ишемическую болезнь сердца на фоне проблем с законом

Напомним, Наталия Дрожжина стала фигурантом криминального скандала. По версии следствия, она и её супруг Михаил Цивин вошли в доверие к вдове и дочери актёра Алексея Баталова и в течение 2019–2020 годов сняли с расчётных счетов жертв более 20 миллионов рублей. Кроме того, в собственность пары перешли квартира усопшего в центре Москвы и доля в другой. Общий ущерб оценивается в более чем 57 миллионов рублей. В мае текущего года Дрожжина была признана виновной в хищении имущества и получила четыре года условно, а Цивин — пять лет колонии. Вдова Баталова не согласна с решением суда и пытается добиться для заслуженной артистки реального заключения.