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12 октября, 05:53

У актрисы Дрожжиной выявили ишемическую болезнь сердца на фоне проблем с законом

<p>Заслуженная артистка России Наталия Дрожжина. Обложка © Андрей Епихин / ТАСС</p>

Заслуженная артистка России Наталия Дрожжина. Обложка © Андрей Епихин / ТАСС

У заслуженной артистки России Наталии Дрожжиной, известной по ролям в картинах "Семнадцать мгновений весны" и "Интердевочка", диагностировали сердечно-сосудистые заболевания на фоне проблем с законом. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, актриса обратилась к врачам с жалобами на слабость и одышку. Исследование показало сразу несколько диагнозов: ишемическую болезнь сердца, появившуюся после инфаркта, повышенное артериальное давление и синдром сонной артерии, возникающий при внезапном ухудшении кровотока.

На данный момент Дрожжина проходит обследование. После этого медики скорректируют её лечение.

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Напомним, Наталия Дрожжина стала фигурантом криминального скандала. По версии следствия, она и её супруг Михаил Цивин вошли в доверие к вдове и дочери актёра Алексея Баталова и в течение 2019–2020 годов сняли с расчётных счетов жертв более 20 миллионов рублей. Кроме того, в собственность пары перешли квартира усопшего в центре Москвы и доля в другой. Общий ущерб оценивается в более чем 57 миллионов рублей. В мае текущего года Дрожжина была признана виновной в хищении имущества и получила четыре года условно, а Цивин — пять лет колонии. Вдова Баталова не согласна с решением суда и пытается добиться для заслуженной артистки реального заключения.

Матвей Константинов
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