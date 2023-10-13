Вот-вот прорвёт: Учёные встревожены подозрительным выбросом метана на дне Балтики Пузырьки газа, которые обычно быстро растворяются в воде и не поднимаются высоко, по не совсем ясным причинам доходят почти до самой поверхности. 12 октября, 22:44 Выбросы метана на дне Балтийского моря встревожили учёных. Обложка © Shutterstock

Это изображение получено с помощью гидролокатора в ходе исследования Ландсортской впадины — самой глубокой части Балтийского моря. Там глубина доходит до 460–470 метров, но на снимке — регион примерно 400-метровой глубины. И, как легко заметить, со дна чуть ли не до самой поверхности поднимаются пузырьки газа. Это метан, объясняют учёные из Университета Линнея (Швеция) и Стокгольмского университета.

Полученное с помощью гидролокатора изображение выбросов метана со дна Балтийского моря. Фото © Phys.org

В принципе, в этом газе ничего сверхъестественного нет, но сам характер утечки поразил. Доцент кафедры морской геофизики Стокгольмского университета Кристиан Странн признался, что ещё никогда не наблюдал столь интенсивного выброса метана со дна океана, а уж тем более с такой глубины. Регион выброса охватывает примерно 20 квадратных километров. А особенное впечатление производит высота, на которую поднимается газ, — вплоть до 380 метров, то есть не достигая буквально 20 метров до поверхности. Обычно пузырьки редко добираются даже до высоты 150–200 метров.

Исследователи привыкли наблюдать в Балтийском море метановые пузырьки в прибрежных водах, там они образуются в результате гниения. По мере продвижения наверх они становятся мельче и мельче, пока в конце концов полностью не растворяются в воде. На большой глубине, по представлениям геохимиков, никаких пузырьков вообще быть не должно: газ должен немедленно рассеиваться посредством диффузии, то есть отдельными молекулами.

Вообще, большая часть всего метана, который образуется и накапливается на Земле, — это метан так или иначе биологического происхождения: продукт разложения растений, жизнедеятельности животных, бактерий и так далее. Но есть и так называемые абиогенные, то есть небиологические источники метана. К примеру, он может появляться в земной коре под действием высоких температур в ходе химических реакций. Особенно это вероятно в бескислородной среде. И геохимики недавно пришли к выводу, что на самом деле очень много метана может таким образом образоваться в толще океанической коры.

Но, откуда бы ни брался метан в океане, радует то, что большую его часть поглощают особые бактерии, которые им питаются, — метанотрофы. Именно благодаря этим существам огромные объёмы этого газа не попадают в атмосферу и не превращают её в парник: метан в этом смысле гораздо опаснее углекислого газа.

Поэтому наблюдать столь внушительные метановые фонтаны совершенно не хотелось бы. Как подозревают учёные, проблема (по крайней мере, отчасти) может быть в том, что дно впадины находится в бескислородной среде, а это способствует накоплению больших объёмов метана. Ещё одно соображение: эрозия всё время смывает в моря и океаны землю с сельскохозяйственных угодий — соответственно, вместе с удобрениями. Из-за них в воде буйно цветут водоросли, отсюда более интенсивное гниение, а значит, и выделение метана. Возможно, его от этого накопилось в море так много, что дополнительный метан вода уже как бы не может в себя вобрать, растворить, поэтому он сохраняется в виде пузырьков и беспрепятственно направляется к поверхности. Наконец, очень может быть, что в Балтийском море становится меньше метанотрофов, потому что окружающая среда для них оказывается менее пригодной. В любом случае по мере поступления метана в атмосферу окружающая среда совершенно точно будет становиться всё менее пригодной для нас.

Авторы Адель Романенкова