"Россия — государство-цивилизация": Эксперты ЭИСИ обсудили один из судьбоносных "валдайских" тезисов Путина

Оказалось, есть множество ценностных и исторических оснований считать Россию самобытным государством-цивилизацией. Этот цивилизационный подход возник в противовес концепциям социального развития, господствовавшим на Западе. Они гласят, что цивилизация может быть только одна и она указывает дорогу развития для всего человечества.

"Пора прекратить мыслить одномерно. Такое мышление — основа универсализма, а где универсализм — там неравенство. Идея универсального прогресса задавала однополярную систему мироустройства. Претензии на универсальность выводят на иерархию народов и культур. Цивилизационный подход — это альтернатива колониализму и неоколониализму, он даёт иное понимание, он против глобализации", — убеждён профессор кафедры государственной политики МГУ им. Ломоносова, доктор исторических наук Вардан Багдасарян.

Важность осознания Западом, западной культурой и цивилизацией своей неуниверсальности описывал ещё Сэмюэл Хантингтон. Он предупреждал, что, если Запад не осознает свою неуниверсальность и будет навязывать всему миру свою систему ценностей, он может оказаться перед лицом сплочения всех цивилизационных центров против него.

"В этом смысле Хантингтон оказался неуслышанным пророком на Западе. Но также неуслышанными пророками в России оказались те мыслители, кто ещё в 1990-е годы говорил, что, если Россия будет продолжать считать себя западной или европейской страной, это приведёт к жёсткому столкновению России с западным миром", — подчеркнул в ходе круглого стола кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ им. Ломоносова Борис Межуев.

Цивилизационный подход идеалистичен, он предполагает возможность добровольного сосуществования, он признаёт, что каждый может жить по-своему.

"Идеализм смотрит в будущее, предвидит вещи, неподвластные прагматизму. В истории российской цивилизации ценности всегда играли ведущую роль, они хранятся на протяжении многих столетий. Одна из важнейших ценностей — государство. Это не просто институт, а именно ценность, потому что в России без государства жить нельзя", — отметил профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев.

Участники круглого стола отметили этническое и религиозное многообразие страны. Это очень важные черты России как государства-цивилизации, ведь все те 200 народов, которые к концу XIX века числились в составе Российской империи, практически сохранились до сегодняшнего дня. Это феномен того, что русский народ, осваивая новые пространства, не уничтожал иные народы, встречавшиеся на пути. Были сложности, были войны, тем не менее рецепты были найдены. Они получают возможность сохранять свои особенности, добавил Сергей Перевезенцев. Об этом говорил и президент Путин в своей валдайской речи.

По словам политолога, кандидата исторических наук Александра Рудакова, глава Российского государства оперирует инструментарием цивилизационного подхода более 10 лет. Причём как в вопросах внутренней политики, так и в сфере международных отношений. Концепция "синергии цивилизаций", выдвинутая Путиным на Валдайском форуме, — логичное продолжение этой линии.

"Принципы, предложенные президентом Путиным, дают возможность создать вполне рабочий механизм международной безопасности и международного сотрудничества — стремление к безбарьерной среде и открытому миру, сохранение многообразия, коллективный подход к принятию решений и уважение интересов всех стран, равный доступ к благам современного развития. Концепция "синергии цивилизаций", с которой выступил Путин, предполагает не только взаимное признание субъектности крупнейшими цивилизационными центрами мира, но и их равноправие. Логическим следствием которого должен стать осознанный отказ от моноцентризма, от однополярности", — пояснил эксперт.