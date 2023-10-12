"Чьё сердце бьётся громче": Названа дата премьеры документального фильма к 50-летию Сергея Безрукова

18 октября состоится онлайн-премьера документального сериала "Чьё сердце бьётся громче", приуроченного к 50-летнему юбилею народного артиста РФ Сергея Безрукова. Проект снят в жанре атмосферного портрета-наблюдения. Вместе с любимым актёром зрители будут перемещаться с одной съёмочной площадки на другую, затем — в репетиционный зал театра, из-за кулис — на сцену, оттуда — во ВГИК.

Режиссёром фильма выступила Анна Матисон — супруга Сергея Безрукова. Съёмочная группа под её руководством получила возможность снимать даже там, куда обычно камеру не пускают. Зрители увидят бэкстейдж со съёмочных площадок десяти фильмов, репетиции семи спектаклей, хронику театра, и — самое интересное — семейный архив, включая восстановленные кадры студенческих работ с 16-летним Сергеем.

Трейлер фильма "Чьё сердце бьётся громче". Видео предоставлено Лайфу

"Конечно, я не могу быть объективным, холодным наблюдателем в этой истории. Но это и не требовалось, скорее, наоборот. Сам жанр фильма-портрета от первого лица интересен только тогда, когда герой тебе доверяет, говорит то, что на самом деле думает. И вот эта субъективность делает его интересным", — поделилась со зрителями Анна Матисон.

В документальном сериале Сергей Безруков расскажет о своём понимании актёрской профессии, вспомнит студенческие годы и своих главных наставников, а ещё поделится, чем наполнена его жизнь между съёмками и театром.