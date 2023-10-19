Нервы армии: Праздник военных связистов Военные связисты — это "нервы армии", от которых зависят координация, безопасность, точность и оперативность работы всех её частей. В знак признания заслуг этих специалистов в обеспечении обороны и безопасности государства 20 октября в России отмечают их праздник. 18 октября, 21:01 День военного связиста — это праздник всех тех, кто имеет отношение к войскам или подразделениям связи в Российской армии. Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

Когда отмечают День военного связиста

20 октября ежегодно в Российской армии отмечается День военного связиста. Этот праздник был учреждён в 2006 году по инициативе Министерства обороны Российской Федерации "в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства". До этого он отмечался как День связи Вооружённых сил России.

Дата 20 октября была выбрана неслучайно: в этот день в 1919 году подразделения связи были выделены в самостоятельные специальные войска, тем самым была заложена структура современных войск связи.

Ролик о напряжённой работе уникальных специалистов — связистов Российской армии. Видео © YouTube / Министерство обороны РФ

Кто такие военные связисты и чем они занимаются

Значение работы военных связистов невозможно переоценить. Именно они ответственны за то, чтобы задачи командования были точно и в срок доведены до военнослужащих на местах, а подразделения могли оперативно взаимодействовать в боевых условиях. И ещё очень важно не допустить утечки секретной информации, поэтому военные связисты должны быть в курсе последних технологий связи и иметь глубокие познания в области радиосвязи, сетей передачи данных и криптографии. Понятно, что без хорошо налаженного взаимодействия боевая слаженность в армии невозможна, а нарушение коммуникаций неизбежно приведёт к дезорганизации и неоправданным потерям на поле боя. Неслучайно Войска связи РФ иногда называют нервами армии, потому что бойцы-связисты не могут себе позволить расслабиться ни на минуту и потому что их деятельность похожа на работу нервной системы, обеспечивающей эффективное функционирование всего организма.

А если говорить более лаконичным языком военных, то Войска связи РФ предназначены "для развёртывания системы связи и обеспечения управления объединениями, соединениями и подразделениями Сухопутных войск России в мирное и военное время".

У этих войск богатая история. Отдельные подразделения связи появились ещё в середине XIX века. В сентябре 1851 года при Петербурго-Московской железной дороге была сформирована первая телеграфная рота. Походные телеграфные аппараты использовали в Крымской (1853–1856) и Русско-турецкой (1877–1878) войнах. После изобретения радиосвязи в 1899 году появилась первая военная радиочасть Кронштадтского искрового военного телеграфа. А во время Русско-японской войны (1904–1905) связисты уже применяли проводной телеграф, радиотелеграф и телефон.

Военные связисты героически проявили себя во время Великой Отечественной войны, обеспечивая работу каналов связи зачастую ценой собственной жизни. Около 300 представителей этого рода войск получили звание Героя Советского Союза.

В наше время Войска связи РФ оснащены мобильными спутниковыми станциями, цифровыми средствами передачи данных, специальной аппаратурой для шифрования сообщений и обеспечивают взаимодействие между армейскими подразделениями с помощью самых передовых технологий. Современная система связи включает многочисленные узлы коммуникаций различного назначения, многие тысячи километров линий радиорелейной, тропосферной, проводной и других видов связи. И, конечно же, это специалисты, благодаря которым и работает этот сложный организм, — военные связисты, отмечающие свой профессиональный праздник 20 октября.

У военных связистов есть своя песня. Вот она — в исполнении группы "Голубые береты" (1988 год). Видео © YouTube / Анатолий Шибаев

Как отмечают День военного связиста в России

В этот день воинские части связистов проводят торжественные построения, отличившиеся бойцы получают грамоты, ордена и медали, новые воинские звания. По телевидению демонстрируются тематические репортажи и передачи о работе военных связистов, представители профессии дают интервью и отвечают на вопросы. Не забывают поздравить военнослужащих родные и близкие, отмечая их заслуги и подвиги на поле боевых действий.

Авторы Андрей Соколов