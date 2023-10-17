Эзотерик поделилась тайным знанием, как распознать в женщине ведьму: 7 признаков

Современные ведьмы ничем не отличаются от обычных женщин и уж точно не расхаживают в остроконечных шляпах. Хотя некоторые атрибуты их выдают. Какие именно, Лайф узнал у эзотерика Анастасии Климовой.

1. Её стиль и внешность

Как распознать ведьму в толпе: 7 лайфхаков от эзотерика. Фото © Shutterstock

По словам духовного наставника, ведьмы чаще отращивают волосы, ведь в них концентрируется женская сила. "Амулеты, браслеты с натуральными камнями, деревянные бусы — излюбленные украшения современных ведьм. У такой женщины бывает личный магический аксессуар, например простые чёрные очки или подвеска с крупным камнем", — говорит специалист.

2. Притягательность

Ещё одним признаком является её привлекательность. Ведьма приковывает взгляды мужчин, ведь от неё исходит сильная чарующая энергетика.

У неё проницательный, гипнотизирующий взгляд: порой под пристальным вниманием человек ощущает неосознанный страх, ему хочется спрятаться и отвести глаза Анастасия Климова Эзотерик, духовный наставник

Однако, как продолжает эзотерик, внутренняя сила позволяет ведьме легко сходиться с людьми и оставлять желаемое впечатление.

3. Развитая интуиция

Как понять, что перед вами настоящая ведьма: 7 отличительных черт колдуньи. Фото © Shutterstock

Чувствительность и проницательность позволяют читать людей. Ведьма понимает намерение человека, пообщавшись с ним пару минут, а порой ей достаточно и одного взгляда. "Развитая интуиция помогает предсказывать будущее, владеть ясновидением и яснознанием", — рассказывает Анастасия Климова.

4. Вечная молодость

Ведьма выглядит привлекательно, свежо и молодо. Вам будет трудно определить её возраст, ведь красота всегда остаётся яркой, несмотря на цифру в паспорте. Такая женщина может оставаться в одном весе, хотя будет много есть Анастасия Климова Эзотерик, духовный наставник

5. Общение с природой

Ещё одним признаком становится поддерживание глубокой связи с природой и животными. "Общение со всем живым служит своего рода подзарядкой, ведь её любовь к природе врождённая, без желания использовать и подчинять", — уточняет эзотерик.

Почитая и уважая всё живое, ведьмы нередко становятся веганами. Столь тесные отношения с миром природы позволяют им разбираться в лекарственных травах и минералах, а в доме колдуньи могут найтись необычные отвары и настои. В её квартире много живых растений, она легко ладит с животными, знает, как применять с пользой натуральные масла и травы.

6. Чтение мыслей

Ведьма знает наперёд вашу реакцию и может предугадать события. Утаить от такой женщины свои истинные эмоции вам вряд ли удастся Анастасия Климова Эзотерик, духовный наставник

7. Получает то, чего хочет

7 отличительных черт, указывающих, что перед вами настоящая ведьма. Фото © Shutterstock

Внутренняя сила и особая связь с чем-то большим позволяют такой женщине получать своё. Желания ведьмы сбываются словно сами собой, а окружающие нередко побаиваются её слов, ведь они обладают пророческой силой.

Ведьмы зачастую занимаются духовными практиками, медитацией, нетрадиционной медициной Анастасия Климова Эзотерик, духовный наставник