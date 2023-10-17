Эзотерик поделилась тайным знанием, как распознать в женщине ведьму: 7 признаков
Подозреваете коллегу, подругу или даже сестру в причастности к тёмным силам? Проверить, является ли та колдуньей, очень просто. Рассказываем, на что стоит обращать внимание.
Современные ведьмы ничем не отличаются от обычных женщин и уж точно не расхаживают в остроконечных шляпах. Хотя некоторые атрибуты их выдают. Какие именно, Лайф узнал у эзотерика Анастасии Климовой.
1. Её стиль и внешность
Как распознать ведьму в толпе: 7 лайфхаков от эзотерика. Фото © Shutterstock
По словам духовного наставника, ведьмы чаще отращивают волосы, ведь в них концентрируется женская сила. "Амулеты, браслеты с натуральными камнями, деревянные бусы — излюбленные украшения современных ведьм. У такой женщины бывает личный магический аксессуар, например простые чёрные очки или подвеска с крупным камнем", — говорит специалист.
2. Притягательность
Ещё одним признаком является её привлекательность. Ведьма приковывает взгляды мужчин, ведь от неё исходит сильная чарующая энергетика.
У неё проницательный, гипнотизирующий взгляд: порой под пристальным вниманием человек ощущает неосознанный страх, ему хочется спрятаться и отвести глаза
Однако, как продолжает эзотерик, внутренняя сила позволяет ведьме легко сходиться с людьми и оставлять желаемое впечатление.
3. Развитая интуиция
Как понять, что перед вами настоящая ведьма: 7 отличительных черт колдуньи. Фото © Shutterstock
Чувствительность и проницательность позволяют читать людей. Ведьма понимает намерение человека, пообщавшись с ним пару минут, а порой ей достаточно и одного взгляда. "Развитая интуиция помогает предсказывать будущее, владеть ясновидением и яснознанием", — рассказывает Анастасия Климова.
4. Вечная молодость
Ведьма выглядит привлекательно, свежо и молодо. Вам будет трудно определить её возраст, ведь красота всегда остаётся яркой, несмотря на цифру в паспорте. Такая женщина может оставаться в одном весе, хотя будет много есть
5. Общение с природой
Ещё одним признаком становится поддерживание глубокой связи с природой и животными. "Общение со всем живым служит своего рода подзарядкой, ведь её любовь к природе врождённая, без желания использовать и подчинять", — уточняет эзотерик.
Почитая и уважая всё живое, ведьмы нередко становятся веганами. Столь тесные отношения с миром природы позволяют им разбираться в лекарственных травах и минералах, а в доме колдуньи могут найтись необычные отвары и настои. В её квартире много живых растений, она легко ладит с животными, знает, как применять с пользой натуральные масла и травы.
6. Чтение мыслей
Ведьма знает наперёд вашу реакцию и может предугадать события. Утаить от такой женщины свои истинные эмоции вам вряд ли удастся
7. Получает то, чего хочет
7 отличительных черт, указывающих, что перед вами настоящая ведьма. Фото © Shutterstock
Внутренняя сила и особая связь с чем-то большим позволяют такой женщине получать своё. Желания ведьмы сбываются словно сами собой, а окружающие нередко побаиваются её слов, ведь они обладают пророческой силой.
Ведьмы зачастую занимаются духовными практиками, медитацией, нетрадиционной медициной
Непростой характер колдуньи связан с эмпатичностью — такая женщина не просто чувствует людей, она способна взаимодействовать с тонкими энергиями вокруг себя.
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