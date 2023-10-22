Символ памяти, скорби и света: Праздник белых журавлей

Праздник белых журавлей был придуман поэтом Расулом Гамзатовым в память обо всех воинах, которые погибли в Великую Отечественную войну и в других войнах и конфликтах. Фото © Chris Briggs / Unsplash

22 октября в России отмечают один из самых поэтичных праздников — День белых журавлей. Эти красивые птицы стали символом памяти, скорби и света. В этот день чтят память погибших в войнах солдат и прославляют дружбу народов. Об истории этого праздника читайте на Life.ru.

Традиции и история праздника белых журавлей

Праздник белых журавлей появился благодаря народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову, также известному как автор стихотворения "Журавли". На Кавказе существует поверье, будто ушедшие от нас люди превращаются в журавлей, поэтому этот праздник — воплощение духовности, поэзии и светлой памяти о павших защитниках Родины.

22 октября по всей Росси и прежде всего в Дагестане проводятся праздничные мероприятия в память о погибших воинах. Школы, библиотеки, университеты, клубы писателей и поэтов организуют поэтические встречи и литературные чтения. В рамках этого праздника проводятся акции памяти, направленные на передачу подрастающему поколению идеи о необходимости уважения друг друга. В этот день традиционно участники акции запускают в небо сделанных своими руками белых журавликов в знак уважения к погибшим.

В 2009 году 22 октября был добавлен в список международных праздников ЮНЕСКО и стал отмечаться как День солидарности и поэтической песни о погибших солдатах во всём мире.