"Добро пожаловать в Омск!": Интерактивный путеводитель по жемчужине Западной Сибири

Лаборатория Gigarama представила уникальный онлайн-путеводитель по Омску, который поможет туристам прочувствовать особую атмосферу города, где нет метро, но есть парки и скверы, набережная одной из самых длинных рек на планете, памятник городовому, музей Врубеля и множество других поводов погостить в Западной Сибири подольше. Проект "Добро пожаловать в Омск!" расскажет путешественникам, как добраться, где остановиться, чем перекусить и как развлечься.

Такого путеводителя по Омску ещё не было, и город давно его заслуживал. Фото © Gigarama

На интерактивной карте не просто перечислены достопримечательности, театры, музеи, точки общепита или другие места досуга. Авторы гида будто за руку проводят читателя от одной точки к другой, попутно развлекая любопытными фактами и живописными иллюстрациями. Из него мы узнаём, почему Омск называют одновременно и городом-садом, и театральной столицей Сибири; как в нём уживаются "беляш у политеха" и рестораны с аутентичной сибирской кухней.

Уникальные фишки путеводителя от Gigarama — чек-лист из десяти дел, которые обязательно стоит сделать в Омске, а также рекомендации по покупке сувениров, которые непременно нужно привезти из сибирского вояжа.

На интерактивной карте отмечено, где туристов поджидают слесарь Степаныч и Любочка. Фото © Gigarama

Гид "Добро пожаловать в Омск!" — это дань уважения городу с богатой историей и собственной неповторимой культурой. При этом проект открытый: авторы приглашают сообщать о местах, событиях и явлениях, которые стоит добавить в путеводитель.