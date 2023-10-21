Учёные в афтершоке: Зонд Mars InSight сообщил о сильнейшем «марсотрясении» не очень понятной природы Дело в том, что какого-то явного движения тектонических плит на Красной планете в принципе не происходит. При этом никакого астероида на месте события, по всем спутниковым данным, тоже не падало. 20 октября, 22:44 Зонд Mars InSight. Фото © imperial.ac.uk / IPGP / Nicolas Sarter

Этот космический аппарат проработал на Марсе 1350 «солов», то есть марсианских суток, которые на 39 минут дольше земных. Если считать в годах, то это четыре земных года или два марсианских. В общем, с конца ноября 2018 по декабрь 2022 года. Мог бы прекрасно служить до сих пор и, очень возможно, ещё долгие-долгие годы, вся проблема в том, что солнечные панели пылью катастрофически завалило, и уже ничего невозможно придумать, чтобы её смахнуть.

Зонд Mars InSight. Фото © NASA / JPL-Caltech

Так вот, зонд называется Mars InSight и, как нетрудно понять из этого наименования, призван изучать, что собой Красная планета представляет изнутри. В целом до сих пор считалось, что у него внутри сейчас практически ничего такого примечательного не происходит, что планета геологически неактивна. А меж тем за 1350 солов этот зонд зафиксировал порядка 1320 сейсмических событий - «марсотрясений» той или иной мощности. То есть они происходят практически каждодневно. То, что это именно «марсотрясение», планетологи понимают по характеру фиксируемой вибрации. Вот, скажем, показательное сравнение: на этом треке сначала «звучит» марсианский ветер, потом – «гул» как раз подземного толчка, а далее – вибрация от движения самого зонда.

Очень многие из этих «марсотрясений» привели учёных к неизбежному выводу, что, похоже, в недрах Красной планеты продолжаются вулканические процессы, идёт движение магмы. Некоторые другие толчки оказались результатом падения астероидов. Это достаточно легко проверить: во-первых, над эпицентром должен появиться кратер, и со спутников это будет видно, а во-вторых, должно быть замечено какое-то поднявшееся пылевое облако. К примеру, были зафиксированы два особо крупных, мощных «марсотрясения», и в обоих случаях со спутников замечены появившиеся кратеры диаметром метров сто-двести.

Так вот, 4 мая 2022 года сейсмометр Mars InSight «услышал» «марсотрясение» в несколько раз мощнее этих двух. Его магнитуда составила 4,7. Это было самое значительное из всего, что зонд засвидетельствовал за четыре года. Эпицентр установлен: он находился примерно в 2200 километрах к востоку от космического аппарата, неподалёку от древнего щитового вулкана Apollinaris Mons («Аполлонова гора»). Вулкан этот потухший, как и все остальные марсианские вулканы. По крайней мере, насколько это на сей момент известно. На этом снимке регион «марсотрясения» отмечен эллипсом.

Предполагаемое место марсотрясения 4 мая 2022 года (обозначено синим эллипсом) и месторасположение зонда Mars InSight (обозначено красным треугольником). Фото © agupubs.onlinelibrary.wiley.com

Планетологи из-за поразительной мощности этого подземного толчка первым делом и предположили, что это тоже астероид упал. По их расчётам, кратер от него должен был бы в диаметре иметь все метров 300. Притом марсианская поверхность над предполагаемым эпицентром весьма плоская и при этом обильно покрытая пылью, так что вмятина была бы уж точно видна. А её там нет. То есть ничего нового на поверхности в этом месте не появилось. И никакого облака пыли или ещё какого-нибудь характерного следа в атмосфере тоже не обнаружено. Если бы астероид полностью распался в воздухе, всё равно упали бы мелкие обломки, это вполне можно было бы увидеть. Ниже — сравнение спутниковых снимков 3 и 8 мая 2022-го, то есть до и после события. Никаких изменений.

Сравнение спутниковых снимков до и после марсотрясения 4 мая 2022 года не показывает никаких следов возможного падения астероида. Фото © agupubs.onlinelibrary.wiley.com

Значит, это было какое-то событие именно внутри Марса. По всей видимости, для передвижений магмы это что-то слишком мощное, во всяком случае, эта версия в опубликованной статье даже не обсуждается. С вариантом движения тектонических плит тоже большая проблема: дело в том, что, по мнению большинства учёных, этого движения там вообще не происходит. Правда, были подозрения, что какая-то «примитивная» тектоника на Марсе всё же имеется. Но, видимо, для потрясения магнитудой 4,7 требуется тектоника не «примитивная», а самая что ни на есть полноценная, как у Земли.

Поэтому таким методом исключения и пришли к тому, что в марсианской коре на глубине от 18 до 28 километров произошла какая-то деформация. И единственное, что пока остаётся предполагать – что таким образом эта кора как бы сбросила напряжение, которое копилось, может быть, и целые миллиарды лет. Допустим, когда-то очень давно в этом месте на кору давили ледники. Они с тех пор исчезли, и теперь кора в отсутствие этой тяжести время от времени таким образом «расправляется».

Авторы Адель Романенкова