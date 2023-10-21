5 версий, объясняющих, почему в хрущёвках были такие маленькие кухни

В 50-е главным трендом СССР стали хрущёвки: их массовая постройка помогла создать нормальные условия для жизни миллионов советских граждан. Из бараков и коммуналок люди перебрались в маленькие комнаты знаменитых пятиэтажек. Хрущёвские кухни площадью пять, пять с половиной или шесть метров — это не просто часть нашей истории, а образ. В переводе на нынешний язык — мем. Мы разобрались, почему их делали настолько крошечными.

Версия № 1 — задумывалось как временное жильё

Почему в советских квартирах строили такие крошечные кухни? Фото © Shutterstock

Самой оптимальной и логичной является версия, согласно которой пятиэтажные дома строили временно. В СССР была серьёзная нехватка материалов, поэтому дома старались делать компактными. При этом власти не планировали, что хрущёвки будут стоять так долго. Считалось, что после расцвета коммунизма пятиэтажки снесут, а на их месте построят более комфортное жильё.

Версия № 2 — во всём виноват культ общепита

В СССР царил культ общепита. Предполагалось, что столовые избавят женщин от домашней работы, благодаря чему они больше времени проведут, трудясь на благо страны. Дома советские граждане должны были только завтракать, обедать — в столовой, а ужин приносить оттуда же домой. А если готовить не надо, то зачем семье большая кухня? К тому же совместные обеды должны были способствовать развитию духа коллективизма: индивидуализм в СССР сурово порицался. Но концепт не прижился. Люди действительно ходили в столовые, но всё равно готовили дома.

Версия № 3 — планов не было, была идеология

По одной из версий, в хрущёвках строили такие крошечные кухни, потому что при социализме все должны жить обязательно скромно. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Скорее всего, это самая нелогичная версия для оправдания неудобной планировки кухни в хрущёвке. Верующие в неё говорят, что советская идеология предполагала отказ от роскоши и богатства. Мол, гражданин СССР — не буржуй, он должен жить скромно, "как все". Особенно когда страна борется с последствиями войны. Конечно, не очень понятно, при чём тут питание и создание самых некомфортных условий, но тем не менее такое предположение имеет место.

Версия № 4 — экономили

В Советском Союзе власть старалась обеспечить жильём всех своих граждан. Масштабные программы квартирного строительства проводились в разные годы. Больше всего граждане бывшего СССР запомнили, конечно же, квартиры хрущёвки и брежневки. Именно они были самыми массовыми. Било такое жильё и другие "рекорды". Например, именно эти квартиры отличились кухнями самой скромной площади, чтобы квартир хватило всем.

Версия № 5 — там хранили свободу слова

В СССР критиковать власть разрешалось только на кухне, шёпотом — этим обусловлена её "маленьковость". Фото © ТАСС / Владимир Витченко