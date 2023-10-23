МегаФон запускает продажи шести новых моделей кнопочных телефонов 23 октября, 09:40 Обложка © TACC / NEWS.ru / Сергей Петров

МегаФон расширяет линейку кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel до семи моделей. В 2024 году компания рассчитывает увеличить долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов.

Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge. Первыми продажу новых моделей начнут салоны объединённой торговой розничной сети МегаФона и Yota.









"МегаФон продолжает развитие собственной торговой марки потребительской электроники. Расширяя линейку телефонов Fontel, мы стремились учесть максимум потребностей потенциальных пользователей этих устройств. Новые модели стоят от 790 рублей до 2990 рублей, они представлены во всех ценовых категориях кнопочных аппаратов", — рассказал директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

МегаФон запустил собственную торговую марку потребительской электроники Fontel в начале 2023 года. Первый кнопочный телефон Fontel FP 200 поступил в продажу в январе. По итогам третьего квартала бренд занимает 20% от продаж всех кнопочных устройств в рознице оператора. Запуск собственной торговой марки позволил увеличить долю продаж в сегменте кнопочных телефонов на 10% с начала года. А в 2024 году МегаФон рассчитывает увеличить долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов.







В течение 2023 года МегаФон планомерно расширял дистрибуцию телефонов Fontel: сегодня они представлены в магазинах "М.Видео" и "Ашан", а также в отделениях Почты России, где продаются в комплекте с сим-картой МегаФона.

Как отмечает оператор, новые модели оснащены цветным дисплеем, FM-радио, фонариком, плеером, диктофоном, будильником, калькулятором, слотами для microSD и двух сим‑карт и ёмкой батареей, держащей заряд в течение нескольких дней.

Кнопочные модели популярны среди школьников: родители часто покупают их как первый телефон для ребёнка, кроме того, в школах всё чаще запрещают ученикам пользоваться на уроках смартфонами. Также кнопочные телефоны традиционно популярны среди лиц старшего возраста благодаря простоте их использования. Для данной категории пользователей в линейке Fontel представлены две модели c крупными кнопками: FL280 и SP230.

Авторы Александра Вишнякова