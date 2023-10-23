Сверхлюди: Спецназ отмечает свой профессиональный праздник Спецназ — это особое подразделение войск, предназначенное для проведения самых сложных операций. Когда отмечают День спецназа? Какие виды сил особого назначения существуют в России? Life.ru рассказывает об истории праздника и нюансах работы подразделений спецназначения. 23 октября, 15:00 День подразделений специального назначения в России отмечается ежегодно 24 октября. Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

Коммандос — под этим названием во многих странах известны подразделения специального назначения. Здесь служат настоящие сверхлюди — бойцы, обладающие запредельной физической подготовкой, неимоверной выдержкой, навыками выживания и другими качествами, позволяющими им решать сложные боевые задачи. У нас в России всем знакомо короткое энергичное слово: спецназ. Так называются российские подразделения специального назначения, считающиеся одними из лучших в мире. Спецназ Министерства обороны занимается разведкой, специальными тактическими и стратегическими операциями, спецподразделения других ведомств — антитеррористическими действиями, ликвидацией преступных группировок и бандформирований, освобождением заложников, другими особо важными операциями. Многим знакомы названия некоторых групп, таких как "Альфа", "Витязи", "Русь", "Вымпел". 24 октября спецподразделения России отмечают свой профессиональный праздник — День спецназа. Он посвящён отважным военнослужащим, которые носят краповые береты.

Ролик от Минобороны ко Дню спецназа. Видео © YouTube / Минобороны РФ

Когда отмечают День спецназа

Здесь необходимо уточнить: так как подразделения спецназа есть во всех силовых ведомствах, то и праздников существует несколько. Основными являются торжественные даты в двух ведомствах:

30 сентября — День спецназа в Росгвардии. Раньше в МВД существовали внутренние войска, которые отмечали свой праздник 29 августа. Позже они перешли в состав Росгвардии.

24 октября — День подразделений специального назначения в Вооружённых силах России. Это праздник бойцов, которые служат в составе подразделений Министерства обороны.

Помимо этого, свой День спецназа имеют Силы специальных операций: сотрудники спецназов ФСИН, ГРУ, пограничники.

История и традиции праздника

Дата празднования Дня спецназа в России выбрана не случайно. 24 октября 1950 года появилась директива со сложным номером ОРГ/2/395/832 и грифом "секретно", предписывающая сформировать 46 рот специального назначения. Документ подписал военный министр СССР Александр Михайлович Василевский. Этот день и считается днём ​​рождения армейского спецназа: а сам праздник был учреждён Указом президента России в 2006 году. Дата торжества фиксированная, официальным выходным днём не является.

Так как деятельность войск специального назначения окутана ореолом секретности, в этот праздничный день массовые мероприятия не проводятся, а на торжественные поздравления с вручением наград посторонних не допускают. Традиционные соревнования разведывательных групп проходят на закрытых территориях. В некоторых городах, правда, иногда проводятся митинги, посвящённые спецназу.

Сериал Андрея Малюкова "Спецназ" о бойцах армейского спецподразделения ГРУ, проворачивающих свои секретные операции на Северном Кавказе, в Косове и Афганистане, побил рекорды популярности в начале 2000-х годов. Фото © Сайт "Кинопоиск"

Как стать бойцом спецназа

Так как спецподразделения существуют при различных ведомствах, то и задачи у них несколько разные. Проще всего устроиться на работу в Росгвардию или ФСИН. Достаточно просто позвонить в отдел кадров ведомства в своём регионе и узнать о вакансиях. Но надо понимать, что соискателю предстоит пройти строгую медкомиссию, собеседование с психологом, командиром отряда и выдержать серию серьёзных испытаний.

Попасть в спецназ в составе ФСБ, ГРУ, пограничных войск куда сложнее. Самый надёжный путь: зарекомендовать себя во время армейской службы и уже потом через военкомат или отдел кадров интересоваться о вакантных должностях. В любом случае соискателю придётся проходить ряд тестов, включая бег, подтягивания, испытания на скоростные качества, гибкость, ловкость и смелость.

Интересные факты о спецназе

Краповый берет. Этот головной убор настоящего спецназовца вручается тем бойцам, которые прослужили в спецподразделении не менее полугода и успешно сдали предметы боевой подготовки на оценку не ниже "хорошо", а специальную огневую, физическую и тактическую подготовку — на "отлично". Самый важный этап испытания — поединок. Он длится 12 минут со сменой четырёх партнёров, один их которых обязательно является обладателем крапового берета. Прошедшим испытание считается претендент, выдержавший поединок без нокаута и активно действовавший на всём протяжении схватки. Известны случаи, когда не выдерживали спарринг-партнёры и лишались за это крапового берета.

Этот головной убор настоящего спецназовца вручается тем бойцам, которые прослужили в спецподразделении не менее полугода и успешно сдали предметы боевой подготовки на оценку не ниже "хорошо", а специальную огневую, физическую и тактическую подготовку — на "отлично". Самый важный этап испытания — поединок. Он длится 12 минут со сменой четырёх партнёров, один их которых обязательно является обладателем крапового берета. Прошедшим испытание считается претендент, выдержавший поединок без нокаута и активно действовавший на всём протяжении схватки. Известны случаи, когда не выдерживали спарринг-партнёры и лишались за это крапового берета. Арсенал спецназа. Спецназ оснащён самым современным стрелковым и холодным оружием. Арсенал включает мощные снайперские винтовки, предназначенные для уничтожения противника на больших дистанциях с высокой точностью, бесшумные и подводные пистолеты и автоматы, оружие "непрямой наводки" для стрельбы из-за угла, стреляющие пистолетными пулями ножи и много других необычных средств поражения.

Спецназ оснащён самым современным стрелковым и холодным оружием. Арсенал включает мощные снайперские винтовки, предназначенные для уничтожения противника на больших дистанциях с высокой точностью, бесшумные и подводные пистолеты и автоматы, оружие "непрямой наводки" для стрельбы из-за угла, стреляющие пистолетными пулями ножи и много других необычных средств поражения. Боевые водолазы. Первое подразделение подводного спецназа было создано на Черноморском флоте в 1953 году. Через два года отряды водолазов-разведчиков появились на Тихоокеанском и Северном флотах. Морской спецназовец должен уметь всё то же самое, что и сухопутный, но, кроме того, и действовать под водой. Боевые пловцы прыгают с парашютом в водолазном снаряжении, стреляют из подводного автомата и проплывают десятки морских миль с бесшумным дыхательным аппаратом за спиной. Учебную программу боевых пловцов преодолевает лишь один из 20 претендентов, остальные не выдерживают колоссальных физических и психологических нагрузок.

Первое подразделение подводного спецназа было создано на Черноморском флоте в 1953 году. Через два года отряды водолазов-разведчиков появились на Тихоокеанском и Северном флотах. Морской спецназовец должен уметь всё то же самое, что и сухопутный, но, кроме того, и действовать под водой. Боевые пловцы прыгают с парашютом в водолазном снаряжении, стреляют из подводного автомата и проплывают десятки морских миль с бесшумным дыхательным аппаратом за спиной. Учебную программу боевых пловцов преодолевает лишь один из 20 претендентов, остальные не выдерживают колоссальных физических и психологических нагрузок. Факт из истории. Похожее на спецназ подразделение существовало ещё при Екатерине II. Тактика их работы очень напоминала современную. В 1842 г. были сформированы так называемые пластунские отряды, причём те технологии, которые здесь разработали, актуальны и по сей день. В первые годы советской власти появилась ещё одна предтеча сил спецназа. Они носили аббревиатуру ЧОН — части особого назначения.

Похожее на спецназ подразделение существовало ещё при Екатерине II. Тактика их работы очень напоминала современную. В 1842 г. были сформированы так называемые пластунские отряды, причём те технологии, которые здесь разработали, актуальны и по сей день. В первые годы советской власти появилась ещё одна предтеча сил спецназа. Они носили аббревиатуру ЧОН — части особого назначения. Операция Мусбата. Так называемый Мусбат, то есть отряд, в котором служили русские мусульмане: узбеки, таджики, туркмены и другие, которые владели фарси, во время операции, проведённой в Афганистане, за 40 минут сумели взять крепость Амина. Это история до сих пор кажется авантюрой даже специалистам. И тем не менее операция оказалась успешной.

Снайпер, участник боевых действий комментирует сцены с работой снайперов в кино. В подборку попали фильмы "Снайпер", "Битва за Севастополь", "Война снайпера", "Враг у ворот", "Ворошиловский стрелок". Видео © YouTube / Кубрик

Как поздравить спецназовца

Конечно, главное — это внимание. Неважно, как именно вы поздравите спецназовца: лично, открыткой или через соцсети. Важно дать понять бойцу, насколько его труд важен для страны и ценится всеми людьми.

Что касается подарка — тут место для вашей фантазии. Можем посоветовать несколько вариантов.

Флешка или брелок в форме гранаты или оружия. Полотенце или футболка с соответствующей надписью — беспроигрышный вариант. Хороший нож — отличный подарок. Однако его покупку лучше согласовать заранее, чтобы угодить наверняка. Кружка или фляжка с символикой спецназа — отличный выбор.

И, как всегда, главное — творческий подход в выборе подарка, который вы выбираете для конкретного человека, учитывая его желания и интересы. Если в этот день удастся хоть немного порадовать сурового спецназовца — значит, цель достигнута!

Авторы Андрей Соколов