Стало известно о неудачных попытках высадки десантных групп ВСУ на Днепре

На линии боевого соприкосновения в Херсонской области наиболее активен сейчас участок вдоль Днепра от Алёшек до Новой Каховки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Здесь враг пытается высаживать диверсионно-разведывательные группы, эвакуировать раненых. Убитых даже не пробуют вывозить. Тропинки вдоль железнодорожного моста до Днепра усеяны телами украинских боевиков", — рассказал он РИА "Новости".

По словам губернатора, высадке и эвакуации бойцов ВСУ препятствуют операторы дронов группировки "Днепр". За последние три дня было уничтожено девять лодок противника со всеми находившимися на борту. Также российские военные поражают врагов на правом берегу Днепра, откуда те "выползают" для атаки на левобережье.