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Регион
Опубликовано 25 октября 2023, 11:46
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ВСУ несут ужасающие потери на Донецком направлении

ВС России уничтожили более 500 украинских военнослужащих на Донецком направлении

ВС России уничтожили более 500 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка, Кирово и Малоильиновка Донецкой Народной Республики", — рассказали там.

В районах Красного, Андреевки, Клещеевки и Богдановки ДНР российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике противника.

Противник потерял один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, американскую гаубицу М119, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

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Тем временем, по данным СМИ, российские истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" готовы начать патрулировать воздушное пространство над Чёрным морем. Подчёркивается, что лётчики "ждут только приказа".

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Getty Images / Wolfgang Schwan

Матвей Константинов
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