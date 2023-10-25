ВСУ несут ужасающие потери на Донецком направлении
ВС России уничтожили более 500 украинских военнослужащих на Донецком направлении
ВС России уничтожили более 500 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка, Кирово и Малоильиновка Донецкой Народной Республики", — рассказали там.
В районах Красного, Андреевки, Клещеевки и Богдановки ДНР российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике противника.
Противник потерял один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, американскую гаубицу М119, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Тем временем, по данным СМИ, российские истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" готовы начать патрулировать воздушное пространство над Чёрным морем. Подчёркивается, что лётчики "ждут только приказа".
Getty Images / Wolfgang Schwan