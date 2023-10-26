Курс доллара падает: Стоит ли сейчас покупать или продавать валюту и как защитить сбережения Курс доллара снижается и уверенно движется в сторону 93 рублей. Евро пытается пробить отметку в 98. На этом фоне стали возникать вопросы, как долго будет укрепляться рубль и до каких отметок? Продавать ли доллары, или, наоборот, покупать? Как спасти сбережения? 25 октября, 22:41 12609 12609 Курс доллара стал резко снижаться. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Насколько долгосрочным может быть укрепление рубля

Доллар дешевеет вполне закономерно. К тому же есть ряд долгосрочных факторов, которые выступают в поддержку рубля. Это процентная ставка, обязательная продажа валютной выручки экспортёров, наращивание расчётов в национальных валютах. Под их влиянием укрепление рубля возможно и в следующем году. Но это не будет происходить такими же быстрыми темпами, как на текущей неделе. К тому же многое будет зависеть от цен на нефть, дефицита бюджета и геополитики. Такой прогноз сделал финансовый аналитик маркетплейса "Финмир" Павел Сокол.

— Текущее укрепление рубля во многом искусственное. Фундаментальные проблемы у российской валюты остались: оборонные расходы, отказ от внешней торговли в долларах и евро, дефицит твёрдых валют на внутреннем рынке. Власти сумели приостановить рост курсов, обязав крупных держателей валюты, прежде всего экспортные компании, сдавать выручку. Но решение принято кулуарно. Неизвестно, какие именно компании это делают и когда они перестанут это делать. В любой момент продажи могут быть остановлены. Тогда рост валютных курсов против рубля продолжится. Поэтому такое управление не может работать постоянно, — предупредил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.

Дополнительные меры по стабилизации курса рубля, введённые указом президента 11 октября и обязывающие экспортёров продавать валютную выручку, начали действовать. Именно поэтому курс доллара и откатился к июльским значениям. Однако вряд ли стоит ожидать, что этот уровень сохранится в долгосрочной перспективе. Ретроспективный анализ курса показывает, что доллар всегда растёт по отношению к рублю. Так оценил ситуацию на рынке финансовый эксперт, инвестор Михаил Спектор.

Текущее увеличение цен на нефть также играет на руку российской валюте. Однако фундаментальных причин укрепления рубля в долгосрочной перспективе нет. Это подтверждает тот факт, что участники рынка всё-таки ждут повышения ключевой ставки. О решении Центробанка станет известно в эту пятницу, 27 октября.

Как спасти сбережения

Если у вас уже есть валютные сбережения, то ничего сверхобычного с ними делать не нужно. Люди, которые годами скупали доллары и евро и хранили их на вкладах, в принципе, ничего не потеряли. Средняя доходность в рублях у них примерно такая же, как у владельцев рублёвых вкладов. Такие подсчёты сделал Валерий Емельянов.

— Те, кто привык хранить валютную заначку дома в сейфе, в среднем немного теряют, проигрывая долларовой и евровой инфляции, но она не так высока, как в рубле. И это особо консервативный тип людей: они травмированы девяностыми, им так спокойнее и нет смысла что-то советовать по поводу их сбережений. Тем, кто брал валюту с расчётом поспекулировать, нужно смотреть по своей ситуации: по какой цене брали, когда будут тратить, на что именно хотят потратить (импортный товар, чисто местный или что-то смешанное). Универсального валютного рецепта не существует, — пояснил Валерий Емельянов.

Он не рекомендует суетиться из-за динамики курса. Рубль часто меняет своё направление. Если критически важно иметь предсказуемый курс, то фиксировать его можно заранее, покупая или продавая фьючерсы на доллар/рубль или юань/рубль.

— Важно лишь понимать общие закономерности. С прицелом на годы доллар и евро — сильнее рубля и юаня; юань — сильнее рубля, но рубль более конвертируемый. Курс китайской валюты не отражает реального соотношения экономик США, Китая и России. Он уже много лет фактически удерживается искусственно. И когда-то это может закончиться. Рубль в данном смысле — честнее и понятнее: он часто девальвируется, но и ставки доходности в нём выше. Они позволяют периодически догонять доллар по доходности, — отметил Валерий Емельянов.

Стоит ли сейчас продавать или покупать валюту

Павел Сокол считает, что валюту не стоит покупать тем, кто хочет по-быстрому подзаработать. Если только вы не являетесь профессиональным трейдером — для этого нужно обладать сильными знаниями. Если же вопрос в сохранении денег от инфляции, то надо вкладываться в то, что традиционно спасает от неё либо генерирует сопоставимую доходность.

Экономисты рассказали, как долго будет укрепляться курс рубля. Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

— Валюты никогда не являлись хорошим средством сбережения. Если мы посмотрим на статистику, то доллар с 1970 года потерял более 80% своей покупательной способности. Остальные валюты примерно так же. Поэтому покупка валюты для сохранения сбережений — плохая стратегия изначально. Конечно, в валютах, в которых вы тратите, можно держать часть ликвидной подушки безопасности наряду с краткосрочными облигациями, счетами-копилками с процентами на остаток и фондами денежного рынка. Но не надо путать это с основной частью сбережений, — добавил Павел Сокол.

По его мнению, хорошей стратегией долгосрочного сохранения сбережений является покупка золота. По отношению к нему все валюты теряют свою покупательную способность. Так, с 2000 года все валюты подешевели относительно золота не менее чем на 70%. Но здесь имеется в виду именно долгосрочное сохранение. Если есть желание приумножить деньги, то стоит подумать об инвестировании в другие инструменты. При консервативном подходе это депозиты, облигации, фонды денежного рынка. При более долгосрочном подходе и желании большей доходности не обойтись без долгосрочного портфеля акций. По статистике, например, по США за двести лет, именно такие портфели позволяют сохранить и приумножить капитал. В том числе в периоды сильной инфляции.

— Если вы хотите держать деньги именно в валютных инструментах, то обратите внимание на ПИФы и ETF, инвестирующие в валютные инструменты, — рекомендует Павел Сокол.

Вполне возможно, что мы снова увидим доллар выше 100 рублей уже в 2024 году. Соответственно, текущие колебания курса не должны никак влиять на стратегии сохранения и приумножения сбережений. Такой вывод сделал Михаил Спектор.

— Те, кто придерживается долгосрочных фундаментальных подходов и использует доллар как одно из средств сохранения капитала, будут просто держать доллар. Возможно, станут докупать, понимая, что в долгосрочной перспективе рост неизбежен. Менее опытные инвесторы в такие моменты паникуют и стремятся избавиться от актива, опасаясь ещё большего падения. Это позволит более опытным инвесторам купить валюту ещё немного дешевле, — добавил Михаил Спектор.

Авторы Нина Важдаева