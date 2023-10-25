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25 октября, 14:30
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Водителей предупредили о минусовой температуре и гололедице в Москве

Вечером 25 октября Москву накроют настоящие холода — температура в городе опустится ниже нуля. Об этом предупредили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"Переход температуры через 0 °C в сторону отрицательных значений ожидается в ближайшие часы. Это может способствовать образованию гололедицы", — говорится в телеграм-канале.

Там заверили, что городские службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети, однако предупредили водителей об опасности, которая может возникнуть из-за непогоды.

"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", — говорится в сообщении.

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Мы уже рассказывали, что всем, кто не хочет, чтобы зима застала их врасплох, нужно начинать готовить автомобиль к холодам заранее. Например, владельцам авто с липучими и фрикционными колёсами можно "переобуться" уже сейчас, поскольку на чистом сухом асфальте они ведут себя неплохо. Также следует впрок запастись разбавленной незамерзайкой для охлаждающей системы.

Обложка ©

ТАСС / Марина Лысцева

Николь Вербер
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