Главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю напомнили о том, что Калининградская область стала частью СССР в 1945 году. Соответствующее заявление в ответ на очередное высказывание европейского дипломата по украинскому вопросу опубликовал в личном телеграм-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"I am deeply sorry to interrupt (англ. — сожалею, что прерываю. — Прим. Лайфа). Так получилось, мы тут уже с 1945 года", — написал Алиханов.

Ранее Боррель во время выступления на конференции "Европа и мир" заявил, что президенту России Владимиру Путину нельзя позволить установить в Киеве марионеточный режим. Также он высказал обеспокоенность возможностью размещения Российской армии на границах Польши.

Северная часть Восточной Пруссии была передана Советскому Союзу в 1945 году по результатам Потсдамской конференции 1945 года. В 1946 году она была переименована в Калининградскую область. На сегодняшний день регион является самой западной территорией России, граничащей на востоке и севере с Литвой, а на юге — с Польшей.