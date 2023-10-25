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В Москве одним номером объединили смартфон и умные часы

25 октября, 17:33
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Обложка © Freepik / garetsvisual

В Москве покупают каждые четвёртые умные часы в России. Теперь жители столицы могут звонить и отправлять сообщения с этого гаджета. Причём даже если мобильного телефона нет поблизости или он разрядился. Один из сотовых операторов запустил в столице технологию, которая даёт возможность автономно использовать умные часы без привязки к смартфону.

Больше не требуется синхронизация устройства с телефоном через Bluetooth. Не нужен и дополнительный номер. Выходить на прогулку, плавать, заниматься спортом на открытом воздухе или отдыхать за городом теперь можно, не имея при себе смартфона. Звонки и сообщения будут доступны абоненту прямо с гаджета. К одному номеру пользователь может подключить смарт‑часы с возможностью установки eSIM.

По информации оператора связи, который первым запустил данную технологию, компании "МегаФон", кроме Москвы она уже доступна жителям Тулы, Пензы, Чебоксар, Орла и Саратова. В дальнейшем она появится и в остальных регионах России.

По результатам сентября 2023 года, продажи умных часов в стране выросли на 18% в сравнении с январём. При этом жители столицы — в числе наиболее активных пользователей. На них приходится каждая четвёртая покупка этого гаджета и 38% от всех продаж умных часов с поддержкой eSIM.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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