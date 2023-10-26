Глаза в пол: Почему в Россию потихоньку потянулись беглые звёзды и олигархи Депутаты Госдумы намерены запросить у Генпрокуратуры данные о количестве возбуждённых дел против беглых бизнесменов и селебрити, критикующих СВО. Парламентариев беспокоит, что некоторые русофобы спокойно приезжают в Россию и ведут здесь свои дела. О ком идёт речь? 25 октября, 22:40 11425 11425 Александр Ревва, Михаил Фридман, Максим Галкин* и Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / arthurpirozhkov, © ТАСС / Михаил Терещенко, © Сергей Карпухин

Известно, что в подготовленном списке находятся бывший владелец "Альфа-банка" Михаил Фридман, шоумены Александр Ревва и Максим Галкин*, блогер Руслан Усачёв, историк моды Александр Васильев и сын главы Правительства Самарской области Юрий Кудряшов. Некоторые из них регулярно наведываются на бывшую родину и даже ищут здесь убежище после начавшейся войны в Израиле.

Чем занимается Александр Ревва

Один из знаменитых релокантов — шоумен Александр Ревва — с началом СВО сбежал в Дубай, но с тех пор регулярно по-тихому наведывается на родину. Выходец из Донецка и украинец по паспорту за время жизни в России сколотил состояние в сотни миллионов долларов.

Семья Реввы здесь может пощеголять парой квартир на западе Москвы в ЖК "Крылатские огни" рыночной стоимостью 50–60 миллионов рублей каждая, а также апартаментами в новостройке "Быхта 41/2" в Сочи.

На супругу артиста оформлен двухэтажный особняк с панорамными окнами, бассейном и спортзалом в элитном коттеджном посёлке "Павлово-2", что в Истринском районе Подмосковья. Его рыночная стоимость около 250 миллионов рублей. На её же имя недавно был куплен пентхаус площадью 250 квадратов на 57-м этаже одной из башен Neva Towers в "Москве-Сити" стоимостью около 170 миллионов рублей.

За границей Ревва сдаёт в аренду недвижимость на Кипре — в Лимасоле. Причём через российские сайты объявлений. В соцсетях все они часто фотографируются в интерьерах одного и того же испанского коттеджа. Впрочем, купили или снимают, пока не известно. В окружении шоумена говорят, что именно в Испании он хотел построить карьеру после бегства из России. Оказалось, безуспешно.

Фотографий из Испании у Реввы хоть отбавляй. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / arthurpirozhkov

А что касается дубайской недвижимости, то здесь за 40–50 миллионов рублей семейство приобрело апартаменты в фешенебельной высотке Address Beach Residences. Стоимость приобретения позволяет получить вид на жительство в ОАЭ.

Сейчас Александр Ревва снова в Москве. Недавно с женой они фотографировались на фоне ЖК Continental, расположенного на Краснопутиловской улице столицы. По слухам, долгое время он пытался продать свои хоромы под Истрой, но сейчас, когда заработки радикально упали, вроде бы даже собирается остаться в России насовсем. За границей артист в основном участвовал в корпоративных мероприятиях, но со временем их якобы становилось всё меньше. Здесь же он уже успел выступить на концерте в память Юры Шатунова.

Кстати, о том, что Ревва не порвал с Россией, говорят его работающие активы. Здесь он по-прежнему владелец четырёх фирм, связанных с его артистической деятельностью. Например, компания "Войс медиа", занимающаяся производством различной видео- и аудиопродукции, за прошлый год заработала 5 миллионов рублей, а такая же "Войс медиа продакшн" — уже почти 80 миллионов. Кроме того, действует и ИП Реввы, обычно артисты используют его для проведения оплаты своей концертной деятельности.

Судя по дате поста, Александр Ревва с супругой Анжеликой находились в Москве как минимум с конца сентября. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / arthurpirozhkov

Зачем в Россию вернулся Михаил Фридман

Пару недель назад российская общественность обсуждала внезапный приезд в Россию банкира Михаила Фридмана. Олигарх уже давно обосновался в Лондоне, откуда вёл свою международную бизнес-деятельность.

С началом СВО коммерсант публично и яростно открещивался от родины, его структуры переводили деньги на нужды Украины, однако это не помешало западному истеблишменту расправиться даже с таким "хорошим русским".

Михаил Фридман. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

В феврале 2022 года (спустя буквально несколько дней после начала специальной военной операции России на Украине) банкир попал в санкционный список Евросоюза. Ещё через неделю — в британский, а дальше по цепочке в канадский, австралийский, новозеландский. В августе 2023 года за участие в работе финансового сектора российской экономики он угодил в санкционный список США, направленный против "известных представителей российской финансовой элиты". И, наконец, украинцы, которым так симпатизировал бизнесмен, в конце сентября – начале октября заморозили все его активы в Незалежной совокупной стоимостью 17 миллиардов гривен (46,5 миллиарда рублей).

За полтора года Фридман лишился имущества за десятки, если не сотни миллиардов долларов. После публичных унижений коммерсанта британские власти позволили ему остаться в своём дорогостоящем имении и даже выделили небольшую сумму на то, чтобы бывший олигарх мог свести концы с концами.

В этом году имевший израильский паспорт Фридман решил репатриироваться на Землю обетованную, вероятно, рассчитывая раскрутиться на исторической родине. Помешал начавшийся военный конфликт в Палестине. И спустя пару дней после его начала бывший владелец компании "Альфа-групп" появился в Москве.

Здесь к предпринимателю есть масса вопросов по поводу его поддержки Украины. И теперь их, возможно, смогут задать компетентные органы. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин уже направил обращение в СК РФ с просьбой проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ.

Согласно данным американского The Wall Street Journal, в обмен на снятие с себя западных санкций Михаил Фридман предлагал вложить в украинский "Сенс-банк" 1 миллиард долларов из собственных средств. Фото © wsj.com

Почему Слепаков* не закрывает бизнес в России

Комик Семён Слепаков* в своём Instagram** откровенно поддерживает ЦАХАЛ.

— Сил и мужества военным, освобождения пленным, выздоровления раненым, соболезнования потерявшим родных и близких. Единства и мира Израилю. Ам Исраэль хай! — желает беглый юморист новой родине на фоне своих совершенно оскорбительных песенок о России времён начала СВО.

Со старой родиной комик вроде бы решительно порвал. Недавно появилась информация, что ему удалось продать свою шикарную квартиру в самом центре Москвы в элитном жилом комплексе Park Residence. Объявление о продаже 217 квадратов жилплощади Лайф обнаружил в начале этого года. Изначально за неё продавец просил почти 300 миллионов рублей и в случае быстрого выхода на сделку обещал скидку 25%. Возможно, новому жильцу она обошлась примерно в 220 миллионов.

Ни стен, ни отделки, зато высокие потолки и большие окна с видом на "Музеон". Фото © cian.ru

Несмотря на отсутствие публично озвученных планов вернуться в Россию, лазейку для заработка здесь Слепаков* себе оставил: его ИП в ЕГРЮЛ по-прежнему числится как действующее.

Где сейчас Максим Галкин* и Пугачёва

А вот Максим Галкин* свой бизнес в Москве ликвидировал полностью. Даже его ИП было закрыто в январе 2023 года. В соцсетях юморист сейчас рассказывает о том, что у его семьи несколько иностранных гражданств, но он твёрдо решил связать свою судьбу с Израилем и не покинет его даже в час военных невзгод.

Впрочем, артист чаще бывает за границей на гастролях, чем у себя в особняке в Кесарии. К тому же на днях появилась информация, что его супруга Алла Пугачёва с детьми уехала от войны на Кипр. Там семейство якобы владеет трёхэтажным пентхаусом в одной из элитных высоток на берегу моря в Лимасоле.

Максим Галкин* и его супруга Алла Пугачёва. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Как утверждают в окружении артиста, это самая дорогая недвижимость в ЖК, её стоимость — около 10 миллионов евро. Особенностью апартаментов является наличие собственного бассейна и обзор на 360 градусов.

* Внесены Минюстом в список иноагентов. ** Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Что делать с беглыми звёздами, которые приезжают в Россию по каким-то делам? 0 Их нужно проверять на финансирование ВСУ и фейки про Армию России Их нужно разворачивать на границе — пусть живут в Израиле и на Западе Если они публично попросят прощения, то пусть возвращаются Я не интересуюсь жизнью звёзд, мне нет до них дела

Авторы Евгений Кузнецов