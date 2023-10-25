Горе-грабитель с расстройством психики плакался маме после нокаута от "деда-каратиста"

Грабитель Павел Потапов, пытавшийся отнять телефон у школьника в подмосковном Щёлкове, разрыдался дома после случившегося: его настолько опечалило то, что он нарвался на сноровистого "деда-каратиста". Недавно с мужчиной случился несчастный случай, после которого его ментальное здоровье пошатнулось. Об этом сообщил SHOT.

По данным канала, 35-летний Павел в настоящий момент безработный, не имеет ни жены, ни детей и живёт с мамой. У него были долгие отношения с девушкой, однако впоследствии пара разошлась. Некоторое время он трудился на складе неподалёку от дома, но недавно уволился оттуда. Мама мужчины рассказала, что Павел повредился умом два месяца назад, после того как едва не утонул в болоте. После этого случая он некоторое время наблюдался у врачей.

Незадолго до попытки разжиться новым телефоном мужчина сообщил матери, что сходит на улицу покурить, а к моменту его возвращения домой с разбитой рукой в квартире его дожидались сотрудники полиции. Когда мама спросила его, что произошло, он ответил: "Дед каратистом оказался", — и заплакал навзрыд.

Согласно информации SHOT, Потапова задержали и завели на него уголовное дело по статье "Покушение на грабёж с применением насилия, не опасного для жизни". Оказалось, что в прошлом он уже имел судимость за наркотики и кражу.