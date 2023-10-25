В США выбрали нового спикера Палаты представителей Конгресса

Американский законодатель и член Республиканской партии от штата Луизиана Майк Джонсон был назначен на должность спикера Палаты представителей Конгресса. Это третий по важности чин в государственном устройстве Соединённых Штатов.

Джонсон набрал уже 220 голосов, этого количества хватает для его победы. Трансляцию заседания ведут центральные американские телеканалы.

Ранее сегодня член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон заявил, что вмешательство США в переговоры России и Украины в 2022 году является досадным фактом. По словам конгрессмена, возникает ощущение, что многие в Штатах настаивают на новых войнах в новых местах и при каждой возможности.