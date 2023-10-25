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25 октября, 19:06
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В США выбрали нового спикера Палаты представителей Конгресса

Спикером Палаты представителей Конгресса был избран республиканец Майк Джонсон

<p>Избранный спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla</p>

Избранный спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla

Американский законодатель и член Республиканской партии от штата Луизиана Майк Джонсон был назначен на должность спикера Палаты представителей Конгресса. Это третий по важности чин в государственном устройстве Соединённых Штатов.

Джонсон набрал уже 220 голосов, этого количества хватает для его победы. Трансляцию заседания ведут центральные американские телеканалы.

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Юрий Лысенко
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