Байден вновь оговорился и поблагодарил палестинцев за доставку гумпомощи в Газу

Президент Соединённых Штатов Джо Байден снова допустил досадную оговорку на публике. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме, политик поблагодарил за доставку гумпомощи в сектор Газа самих палестинцев, но быстро осознал ошибку и исправился.

"Я хочу поблагодарить израильтян и палестинцев, извините, президента Египта ас-Сиси за работу с США по обеспечению едой, водой и медицинскими препаратами невинных людей в Газе", — сказал американский лидер.

Байден вновь оговорился на публике, поблагодарив палестинцев вместо президента Египта. Видео © X / RNC Research

Параллельно глава Белого дома отметил, что не просил Израиль об отсрочке наземной операции. Напротив, он пообещал ЦАХАЛ всё необходимое для борьбы с ХАМАС в секторе Газа.