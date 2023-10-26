Регион

Уведомления отключены

25 октября, 23:13

Байден вновь оговорился и поблагодарил палестинцев за доставку гумпомощи в Газу

Президент Соединённых Штатов Джо Байден снова допустил досадную оговорку на публике. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме, политик поблагодарил за доставку гумпомощи в сектор Газа самих палестинцев, но быстро осознал ошибку и исправился.

"Я хочу поблагодарить израильтян и палестинцев, извините, президента Египта ас-Сиси за работу с США по обеспечению едой, водой и медицинскими препаратами невинных людей в Газе", — сказал американский лидер.

Байден вновь оговорился на публике, поблагодарив палестинцев вместо президента Египта. Видео © X / RNC Research

Параллельно глава Белого дома отметил, что не просил Израиль об отсрочке наземной операции. Напротив, он пообещал ЦАХАЛ всё необходимое для борьбы с ХАМАС в секторе Газа.

"Есть проблема": Байден прервал выступление и отправился в ситуационный центр

"Есть проблема": Байден прервал выступление и отправился в ситуационный центр

Схожий конфуз произошёл с Байденом двумя днями ранее. Выступая на мероприятии по экономической ситуации в Штатах, президент США случайно зачитал инструкцию по поведению на сцене.

Обложка ©

X / RNC Research

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • США
  • Израиль
  • Палестина
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров