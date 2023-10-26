Байден вновь оговорился и поблагодарил палестинцев за доставку гумпомощи в Газу
Президент Соединённых Штатов Джо Байден снова допустил досадную оговорку на публике. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме, политик поблагодарил за доставку гумпомощи в сектор Газа самих палестинцев, но быстро осознал ошибку и исправился.
"Я хочу поблагодарить израильтян и палестинцев, извините, президента Египта ас-Сиси за работу с США по обеспечению едой, водой и медицинскими препаратами невинных людей в Газе", — сказал американский лидер.
Байден вновь оговорился на публике, поблагодарив палестинцев вместо президента Египта. Видео © X / RNC Research
Параллельно глава Белого дома отметил, что не просил Израиль об отсрочке наземной операции. Напротив, он пообещал ЦАХАЛ всё необходимое для борьбы с ХАМАС в секторе Газа.
Схожий конфуз произошёл с Байденом двумя днями ранее. Выступая на мероприятии по экономической ситуации в Штатах, президент США случайно зачитал инструкцию по поведению на сцене.
X / RNC Research