Армия Израиля провела ночную операцию с танками на севере Газы
ЦАХАЛ сообщила о проведении ночного рейда с использованием танков в секторе Газа
Израильские военные провели специальную операцию с использованием танков на севере сектора Газа в ночь на 26 октября. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Армия Израиля провела ночной рейд с использованием танков в секторе Газа. Видео © t.me / Israel Defense Forces
"ЦАХАЛ провела целенаправленный рейд с использованием танков на севере сектора Газа в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. Операциями руководила бригада Гивати", — говорится в сообщении.
В ходе операции военные еврейского государства обнаружили места дислокации и нанесли удары по членам палестинского исламистского движения ХАМАС, их инфраструктуре и пусковым установкам противотанковых ракет, а также подготовили поле боя, после чего покинули этот район.
Ранее Лайф рассказывал, что израильские военные задействовали ударный беспилотник для отражения атаки на своих солдат со стороны вооружённых палестинцев. Военные подверглись нападению во время проведения антитеррористических мероприятий в населённом пункте Вади Брукин.
t.me / Israel Defense Forces