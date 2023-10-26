Армия Израиля провела ночную операцию с танками на севере Газы

Израильские военные провели специальную операцию с использованием танков на севере сектора Газа в ночь на 26 октября. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Армия Израиля провела ночной рейд с использованием танков в секторе Газа. Видео © t.me / Israel Defense Forces

"ЦАХАЛ провела целенаправленный рейд с использованием танков на севере сектора Газа в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. Операциями руководила бригада Гивати", — говорится в сообщении.

В ходе операции военные еврейского государства обнаружили места дислокации и нанесли удары по членам палестинского исламистского движения ХАМАС, их инфраструктуре и пусковым установкам противотанковых ракет, а также подготовили поле боя, после чего покинули этот район.