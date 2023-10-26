Регион

Уведомления отключены

26 октября, 09:20

Песков присоединился к призыву доктора Рошаля вывезти раненых детей из Газы

В Кремле позитивно оценили призыв известного доктора Леонида Рошаля о необходимости вывезти всех раненых детей из сектора Газа. Речь об этом зашла в ходе общения пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с журналистами в четверг, 26 октября.

"Безусловно, такой призыв можно оценивать только позитивно и только присоединяться к нему", — отметил он.

Захарова указала на двойные стандарты США в связи с гибелью детей в секторе Газа

Захарова указала на двойные стандарты США в связи с гибелью детей в секторе Газа

Напомним, по данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, ежедневно в секторе Газа погибают или получают ранения более 400 детей. Всего за дни обострения там из-за действий ЦАХАЛ погибло более 2,3 тысячи несовершеннолетних.

Обложка ©

Mohammed Ibrahim / Unsplash

Марина Калегина
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Обострение между Израилем и Палестиной

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров