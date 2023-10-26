Песков присоединился к призыву доктора Рошаля вывезти раненых детей из Газы
В Кремле позитивно оценили призыв известного доктора Леонида Рошаля о необходимости вывезти всех раненых детей из сектора Газа. Речь об этом зашла в ходе общения пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с журналистами в четверг, 26 октября.
"Безусловно, такой призыв можно оценивать только позитивно и только присоединяться к нему", — отметил он.
Напомним, по данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, ежедневно в секторе Газа погибают или получают ранения более 400 детей. Всего за дни обострения там из-за действий ЦАХАЛ погибло более 2,3 тысячи несовершеннолетних.
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