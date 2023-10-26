Песков присоединился к призыву доктора Рошаля вывезти раненых детей из Газы

В Кремле позитивно оценили призыв известного доктора Леонида Рошаля о необходимости вывезти всех раненых детей из сектора Газа. Речь об этом зашла в ходе общения пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с журналистами в четверг, 26 октября.

"Безусловно, такой призыв можно оценивать только позитивно и только присоединяться к нему", — отметил он.